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219：210眾院通過國防授權法 兩黨爭鬥埋伏筆

記者張文馨／華盛頓報導
眾院14日以些微差距通過2024財年國防授權法案，當中通過極右派議員主張的禁止國防部補助跨州墮胎、變性手術等條件，預計法案送到參院仍有很大爭議。圖中為眾院議長麥卡錫。（美聯社）
眾院14日以些微差距通過2024財年國防授權法案，當中通過極右派議員主張的禁止國防部補助跨州墮胎、變性手術等條件，預計法案送到參院仍有很大爭議。圖中為眾院議長麥卡錫。（美聯社）

聯邦眾議院14日219：210以9票的微幅差距，表決通過2024財年八千多億元的國防授權法，多數民主黨人投下反對票；極右翼的自由黨團主席培瑞（Scott Perry）稱這是重大勝利，也有議員說這是最保守的國防授權法，幾可預判此案與參議院下周要審議的版本差距極大，替黨派之爭預留伏筆。

取消國防補助跨州墮胎

眾院通過的國防授權法案高達八千多億預算，對於支援台灣和烏克蘭，兩黨均有共識。（G...
眾院通過的國防授權法案高達八千多億預算，對於支援台灣和烏克蘭，兩黨均有共識。（Getty Images)

這次主要爭議在於共和黨主導通過取消國防部補助跨州墮胎、變性手術和賀爾蒙治療；其他如應對中國影響力，與支持台灣安全等，較有共識。

眾院版的國防授權法取消國防部補助軍人跨州墮胎，也反對國防部補助實施變性手術與賀爾蒙治療等「多元」政策，並禁止軍事學校購買或在圖書館內擁有含有色情及激進性別意識形態的書籍。

眾院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）表示，極端的共和黨人挾持攸關國家安全的重要法案，將其武器化，以便將極右翼的意識形態強加給美國人民，這是極端不負責任的。

預料參院版本差距極大

在眾院版國防授權法案出爐後，參議院下周也要審議國防授權法，並組成工作小組來統一兩院版本，並回到各自院會確認後才算通過；一般預料，由民主黨掌控的參議院通過的版本勢必與眾院版大相徑庭，國防授權法還要面臨一段艱困的磨合過程。

國防授權法在送進院會前，議員們的修正案高達上千，經規則委員會篩減與眾院連日審議，終於在14日中午表決通過，通過的條文內容還需要眾院整理再公布。

眾院版預算8742億美元

國會報Roll Call報導，眾院版的國防授權法為下年度的國防預算提供8742億美元，包含國防預算8415億美元，及能源部國家安全計畫的322億美元。

眾院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）表示，國防授權法為美軍提供保家衛國的資源，來自中國的威脅是幾十年來美國面臨最急迫的國安威脅。

羅傑斯表示，法案重點在「對抗北京」，授權並加速在AI和極音速領域的研發，強化美國與台灣和太平洋盟友的安全夥伴關係；透過投資更強大的飛彈防禦和現代化核子威懾，來保護美國國土；新法包含重振美國國防工業基礎，確保美軍在贏得衝突時後勤不虞匱乏。

助台自我防衛 強化嚇阻

眾院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會整理出，國防授權法納入該委員會日前提出的強化台灣嚇阻力量的建議，包含支持並擴大美國軍事協調，例如實施訓練；發展聯合作戰概念與戰術，以協助台灣滿足自我防衛需求；並要求國防部研究成立美台聯合軍事規畫小組。

國防授權法指示國防部長與國務卿協商提交針對台灣軍需與軍事訓練的報告，來解決當前軍售交付延宕的問題；要求美台國防部合作強化網路安全；授權國會監督以確保行政部門能迅速執行符合台灣防衛需求的計畫。

眾院通過國防授權法案，對於支援台灣和烏克蘭部分，都予通過。（歐新社）
眾院通過國防授權法案，對於支援台灣和烏克蘭部分，都予通過。（歐新社）

針對中國，法案要求國防部在提交的年度中國軍力報告時，納入對中方在關鍵和新興科技的發展評估，確定主導每項技術發展的主要中方實體；釐清並確保美國的稀土關鍵供應鏈不受外國對手牽制，確保關鍵礦物的取得。

法案限制國防部資助的研究計畫與解放軍附屬機構合作，以防止敏感技術轉讓；並禁止國防部向那些同時對美中提供諮詢的公司尋求服務。

法案擴大對太平洋威懾倡議的撥款，並要求國防部推動或現代化現有軍力，並累積低成本的反艦武器，要求在印太區域制定傳統的陸基飛彈部署戰略，支持無人機、水上與水下艦艇在印太區域的角色，以擴大其嚇阻力量。

眾院 國防部 預算

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