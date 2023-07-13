國務院等25組織 遭中國駭客入侵 微軟：間諜行動竊機密

政府官員表示來自中共官方的駭客入侵微軟的電郵信箱，其中包括國務院與商務部的特定個人電郵地址，被發現的時間恰在6月中旬國務卿布林肯訪問中國的前夕。(Getty Images)

疑似中國駭客 再入侵美國聯邦政府的電郵，有線電視新聞網（CNN）12日報導，國務院 和商務部都受害。微軟 11日晚間則公布，據點在中國的駭客攻擊包含數個美國政府機構在內、約25個組織的電子郵件帳號，顯然是要透過間諜行動竊取機密訊息。

國務院發言人米勒（Matthew Miller）12日在記者會證實，國務院上月發現受駭客攻擊，立即向微軟回報，並著手保護系統，全案正在調查中。

米勒拒絕說明國務院的網路系統是否被駭客突破，也拒絕評論「駭客在中國」的說法，他說，全案調查中，目前無法指向任何嫌疑人。

媒體詢問米勒，國務院是在國務卿布林肯（Antony Blinken）訪中前或後發現系統異常，他也不透露；布林肯上月16日至21日訪問北京，會晤中國國家主席習近平以及中方外交高層官員。

CNN報導，第一個向微軟回報異常活動的就是國務院；這起事件正在調查中，美國官員和微軟在過去幾周低調展開行動，評估駭客造成的影響，並控制波及範圍。

CNN報導，來自中國的駭客針對小部分的聯邦機構以及若干官員的電郵，成功突破至少兩個政府部門，包含國務院和商務部。

此外，CNN報導，聯邦眾議院也是這次駭客攻擊目標，但不確定駭客針對的對象，以及攻擊是否奏效。

白宮國家安全會議發言人霍奇（Adam Hodge）告訴CNN，美國政府上月發現有駭客入侵微軟的雲端，影響了非機密系統，美國官員立即聯繫微軟了解狀況。

白宮和國務院都沒有點名駭客背景，而是微軟在公告中提到，代號Storm-0558的駭客，據點在中國，主要執行間諜行動。

微軟表示，駭客行動自5月中旬展開，透過竊取到的登入金鑰連上電郵帳戶，微軟已封鎖駭客透過這項管道來登入客戶的電郵帳號。

聯邦參議院情報委員會主席華納（Mark Warner）透過聲明表示，情報委員會正密切關注由中國情報界構成的重大侵害資安議題，很明顯地，中華人民共和國不斷地增進網路情報搜集能力，用以針對美國與盟友；美國政府和私部門密切合作，是應對這項挑戰的關鍵。

中國外交部發言人汪文斌12日在例行記者會被問到此事，並未證實或否認，而是說，美國是全世界最大的駭客組織，去年以來，中方和其他國家陸續揭露美國政府對中國實施網路攻擊，美國迄今沒有回應，還散布假訊息轉移視線。