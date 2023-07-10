兩國關係無突破性進展 路透卻曝葉倫「訪中目的」已達成

美國財政部長葉倫（左）和中國副總理何立峰（右）7月在北京的會晤雖未談出突破性進展，但光是美中恢復對話就已達成她的目標。 （美聯社）

財政部長葉倫 訪中前，並不指望與中國經濟官員的會晤會立即緩解美中的緊張關係，而在歷經10小時涵蓋各種議題的會議後，兩國關係也確實沒有任何突破性進展，但路透分析指出，葉倫已達到她的目的，即與中國主管經濟的副總理何立峰展開溝通，並解釋美方整體政策的意圖。

路透報導，美國國際戰略研究中心（CSIS）中國政治與商務研究主任甘思德（Scott Kennedy）表示，這次會議的成就就是會議本身，而不是特定議題。美中雙方已有三年半幾乎沒有任何對話，累積了大量的不信任和冷嘲熱諷。但如今葉倫能和何立峰及其他中國官員就政策分歧進行文明、實質性的討論，意義實為重大。

葉倫表示，她向中國官員表達了雙方之間的一些「重大分歧」，例如中國的「不公平經濟行為」和最近針對美國企業的懲罰性行動，包括對關鍵半導體金屬的限制，美方都十分關切。

中方提出的問題則包括，美國總統拜登 正在考慮的一項可能的行政命令，將阻止美國在量子電腦和人工智慧（AI）等敏感技術方面對中國的數十億美元投資 。

葉倫說，她向中國官員表示，美方尚未決定繼續推動此案，而且美國財政部實施的任何投資限制措施，都將「具有高度針對性，並明確、狹義地針對存在特別國安疑慮的少數部門」。

美國對外貿易委員會主席柯爾文（Jake Colvin）表示，他認為葉倫定下了正確的基調，即在去風險並分散供應鏈和維持美中經濟關係間，做到平衡。

但他也說，隨著美國2024年大選將近，在中方缺乏對等行動的情況下，拜登要單方面放寬關稅或其他限制措施，「有政治上的困難」。

與此同時，葉倫也表示，這次會談為美中兩國在幕僚層級就經濟問題進行更頻繁的溝通，奠定了基礎。

氣候特使凱瑞（John Kerry）預計本月稍晚訪中，討論兩國在因應氣候變遷方面的合作。商務部長雷蒙多也已表達訪中意願。

中國人民大學國際關係學院教授王義桅說，葉倫之行增加了拜登和中國國家主席習近平在今年稍晚會面的機會。一個可能的會面場合是11月在舊金山舉行的亞太經合組織（APEC）峰會。