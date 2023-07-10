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中方熱情接待葉倫 學者：北京料美政商圈「不是鐵板一塊」

中國新聞組／綜合報導
美財長葉倫7日會見中國國家外匯管理局潘功勝。(國家外匯管理局微信公眾號)
美財長葉倫7日會見中國國家外匯管理局潘功勝。(國家外匯管理局微信公眾號)

財政部長葉倫結束北京行，中國人民大學國際事務研究所所長王義桅指出，相較於美國務卿布林肯6月訪中時只待了兩天一夜，葉倫停留四天，代表中美都認同，兩國間亟待溝通的麻煩事不少，同時中方接待規格釋出的訊息是，中方希望恢復與美接觸，避免脫鉤。

「美國之音」引述王義桅評論稱，北京高調看待葉倫此行，是深知美國政商圈非鐵板一塊，與葉倫交手的，都是對中國相對友善且積極投資的華爾街金融寡頭，中方當然要爭取合作，以確保中美關係回到正軌。

他並提到，葉倫此行不光是見到中國現任的高官，還有見前副總理劉鶴、中國人行前行長周小川，過去中國退休官員不太參與外事接待，這說明中美關係的鏈接要重新建起來。

香港中文大學亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，葉倫密集會見前後任中國財經官員，有助於確認中國財經政策的連貫性。他分析，針對人民幣匯率及在中外資營運等議題，美方希望當面與中國官員交換意見，以確認中方經濟事務的關鍵決策者，並判斷他們是否有分歧。

報導引述台灣中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長顏慧欣指出，中方對葉倫熱情，反映出北京也希望緩和中美關係，以改善出口不振、投資和國內消費疲軟的經濟窘境。中方友善，因為葉倫(此訪)彰顯出，西方國家沒有要跟中國脫鉤及遏制大陸發展，當然也是務實考量，中國經濟完全沒有想像中那般，可透過內循環，來達到明顯復甦的效果。

她認為，葉倫的對中立場其實軟中帶硬，也非中國可輕易拉攏的。面對中方官員時，葉倫除重申拜登政府政策，強調美國追求「去風險」而非脫鉤外，也為美國可能祭出新的投資審查機制，打好預防針，以免屆時中方反應過度，陷入對抗漩渦。

葉倫 北京 投資

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