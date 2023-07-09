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俄烏戰滿500天 澤倫斯基訪蛇島重申抗戰精神

編譯中心／綜合8日電
烏克蘭總統澤倫斯基8日在俄羅斯全面入侵烏克蘭滿500天之際，訪問黑海的蛇島，獻花紀念陣亡將士。戰爭開打初期，島上的烏克蘭守軍以不屈不撓精神抵抗俄國軍艦，一戰成名。(Getty Images)
烏克蘭總統澤倫斯基8日在俄羅斯全面入侵烏克蘭滿500天之際，訪問黑海的蛇島，獻花紀念陣亡將士。戰爭開打初期，島上的烏克蘭守軍以不屈不撓精神抵抗俄國軍艦，一戰成名。(Getty Images)

俄羅斯全面入侵烏克蘭至8日滿500天，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)當天訪問位於黑海的蛇島。戰爭開打初期，島上的烏克蘭守軍以剽悍態度抵抗俄國軍艦，一戰成名。

此外，烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksii Reznikov)當天對美國決定提供基輔集束彈表示歡迎，同時承諾不會用在俄羅斯境內，僅會協助解放遭俄國占據的領土。他也表示，烏克蘭軍隊不會在都會區使用集束彈，只會用於「突破敵人防線」。莫斯科則稱，這項決定顯示烏克蘭陣營的弱點。

澤倫斯基在當天發布於社群媒體的影片中說，「今天我們來到蛇島(Snake Island)，這個永遠不會被占領者征服的地方，就像整個烏克蘭。因為我們是勇者的國家」。

澤倫斯基在這段沒有標示日期的影片中搭船抵達蛇島，並在一座紀念碑前獻花。他說，「我想要從這裡、從這個代表勝利的地方，為了過去500天，向我們的每一名士兵致上感謝」。

莫斯科曾在去年2月24日入侵烏克蘭不久後奪取蛇島，當時一段無線電對話曝光後引發轟動。俄軍黑海艦隊旗艦莫斯科號（Moskva）喊話要島上烏克蘭守軍投降，卻被回應「俄羅斯軍艦，去死吧你」。

島上烏克蘭士兵隨後被俘，但之後在兩國換囚時獲釋。

這段對話傳遍全球，成為烏克蘭抗戰的宣傳主題，甚至出現在海外盟邦舉行援烏遊行的標語牌上，並被基輔印製成郵票。

對話的另一個主角「莫斯科號」去年4月於黑海沉沒，俄羅斯聲稱起因是船上發生爆炸，烏克蘭則稱發射飛彈擊中這艘軍艦。

烏克蘭軍方於去年6月奪回蛇島。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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