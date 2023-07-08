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何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？一文看懂爭議

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何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂

中央社／華盛頓7日綜合外電報導
美國今天宣布，配合烏克蘭請求供應具爭議性的集束彈。(路透)
美國今天宣布，配合烏克蘭請求供應具爭議性的集束彈。(路透)

美國今天宣布，配合烏克蘭請求供應具爭議性的集束彈，引發人權團體批評，因為這項武器目前在100多國被禁用。究竟它的特性為何？爭議性何在？美國又為何答應烏克蘭請求？

什麼是集束彈？

英國廣播公司（BBC）報導，集束彈是一種遍撒大量微小子炸彈（bomblets）的方法，藉由火箭、飛彈或砲彈發射後，在一塊廣大區域從空中撒下。

這些子炸彈原本應在撞擊後爆炸，但許多都成為未爆彈，尤其是當降落在濕軟土地上時。這些未爆彈可能在之後遭人撿拾或踩踏時爆炸，致人死傷。

從軍事角度來看，若要對付躲在戰壕或堅固陣地裡的敵軍地面部隊，集束彈驚人有效，因為會造成大片區域太過危險無法自由移動，除非先仔細清除未爆彈。

集束彈為何被禁？為何比其他炸彈更具爭議性？

美國有線電視新聞網（CNN）報導，由於集束彈中的子炸彈散落於大範圍內，可能會危及非戰鬥人員。

包括英國、法國、德國等全球100多國都簽署國際性的「集束彈藥公約」（Convention on Cluster Munitions），基於集束彈對平民的無差別影響，同意禁止使用或儲備這類武器。

紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross）的數據顯示，集束彈大約會有10%到40%沒爆炸。過了數年甚至數十年後，未爆彈藥可能會被平民的活動引爆。

兒童格外容易被集束彈傷到，因為子炸彈看來像是住宅區或農場地上亂丟的小玩具，兒童往往出於好奇心將其撿拾。

人權團體曾形容集束彈「令人憎惡」，甚至可稱是一種戰爭罪行。

試圖倡議全球各地禁用這種武器的集束彈藥聯合會（Cluster Munition Coalition）表示，具有潛在致命性的集束子炸彈在寮國和越南使用50年後，依然埋在地下還未爆炸。

集束彈曾在哪裡用過？誰還使用？

集束彈藥聯合會指出，集束武器早於第二次世界大戰期間就已被使用，此後還被用在30多起衝突中；而美國上一次使用是在2003年至2006年的伊拉克。

根據美軍中央司令部（US Central Command）2017年發的聲明，由於集束彈對平民構成危險，美軍在2016年開始逐步淘汰不再使用。

自從俄羅斯去年2月對烏克蘭發動全面侵略後，雙方都持續使用集束彈。俄烏兩國皆未簽署集束彈藥公約，美國也未簽署，但華府先前曾批評莫斯科廣泛使用這種武器。

集束彈的平均未爆彈率據信接近20%，但俄羅斯的集束彈未爆彈率據稱高達40%，美國五角大廈則估計自家集束彈未爆彈率僅不到3%。

為何烏克蘭請求提供集束彈？

烏克蘭軍隊目前砲彈庫存極低，最主要由於雙方軍隊都正以極快速度消耗，但基輔的西方盟友又來不及補給。

由於烏克蘭南部和東部戰線目前大致陷入停滯消耗戰，砲彈成為關鍵武器。烏軍正嘗試將俄軍從沿著綿延達1000公里的前線、掩蔽良好的防禦陣地逐出，面臨一項望而生畏的任務。

烏克蘭因缺乏充足砲彈，於是向美國請求補給集束彈，以鎖定俄軍部署在所有防禦戰壕裡的步兵。

這對華府來說不是個容易做的決定。許多民主黨人和人權倡議人士對集束彈十分反感。美國政府內部至少辯論了6個月。

美國的決定有何影響？

立即的影響，是讓俄烏戰爭至今華府站的道德制高點大打折。俄羅斯被控犯下的數項戰爭罪行被人詳細記錄，但美國如今供應集束彈，很可能遭人抨擊偽善。

集束彈是一種可怕的無差別攻擊武器，全世界大多數國家禁用有其道理。美國這項行動無疑使其立場與西方盟友相衝突，而西方聯盟出現任何看似的分裂，都正中俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下懷。

烏克蘭 俄羅斯 華府

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