葉倫將與中國女經濟學者午餐會 美中兩性從政迥異

葉倫(中)8日將在北京與中國女性經濟學者共進午餐和對話。圖為她與美國企業代表座談。(美聯社)

路透報導,財政部 長葉倫 (Janet Yellen)在與以男性為主的中國政府領袖會面後,8日將在北京與中國女性經濟學者共進午餐和對話,藉此強調性別多樣性;事實上,在中國以男性為主的政府體系下,葉倫到訪凸顯了美中兩性從政差異。

葉倫是美國首位女性財長、首位聯準會女性主席;她常在出差時會見女性經濟學者和企業家,宣揚女性參與職場及領導的益處。

財政部表示,與中國女性經濟學者共進午餐將為葉倫提供「與正常政策結構以外的人互動的機會」。財政部未透露與宴賓客姓名。

中國國家主席習近平擔任黨總書記十年間,政界和政府高層職位的女性人數下降,職場性別差距擴大。聯合國 六月報告曾敦促中國採用法定配額和性別平等制度,提高婦女在政府的代表性。

聯合國消除對女性歧視委員會(UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women)發現,中國第14屆全國人民代表大會代表,女性僅佔26.54%;自2022年10月以來,中國共產黨中央政治局24名成員中就沒有女性,是20年來首見;政治局7名常委也沒有女性。

美國貝恩諮詢公司(Bain & company)和史賓沙領導力諮詢公司 (Spencer Stuart) 三月報告指稱,中國企業高層女性僅佔19%,領先國家平均比例為25%。

中國目前位階最高的女性政治人物是諶貽琴(Shen Yiqin),她3月被任命為五位國務委員之一;級別高於部長,負責監督社會福利、退伍軍人和體育事務。

拜登總統25位內閣成員中,有13位女性;是美國史上性別最多元化的內閣。