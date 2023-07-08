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葉倫將與中國女經濟學者午餐會 美中兩性從政迥異

記者胡玉立／綜合報導
葉倫（中）8日將在北京與中國女性經濟學者共進午餐和對話。圖為她與美國企業代表座談。（美聯社）
葉倫（中）8日將在北京與中國女性經濟學者共進午餐和對話。圖為她與美國企業代表座談。（美聯社）

路透報導，財政部葉倫(Janet Yellen)在與以男性為主的中國政府領袖會面後，8日將在北京與中國女性經濟學者共進午餐和對話，藉此強調性別多樣性；事實上，在中國以男性為主的政府體系下，葉倫到訪凸顯了美中兩性從政差異。

葉倫是美國首位女性財長、首位聯準會女性主席；她常在出差時會見女性經濟學者和企業家，宣揚女性參與職場及領導的益處。

財政部表示，與中國女性經濟學者共進午餐將為葉倫提供「與正常政策結構以外的人互動的機會」。財政部未透露與宴賓客姓名。

中國國家主席習近平擔任黨總書記十年間，政界和政府高層職位的女性人數下降，職場性別差距擴大。聯合國六月報告曾敦促中國採用法定配額和性別平等制度，提高婦女在政府的代表性。

聯合國消除對女性歧視委員會(UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women)發現，中國第14屆全國人民代表大會代表，女性僅佔26.54%；自2022年10月以來，中國共產黨中央政治局24名成員中就沒有女性，是20年來首見；政治局7名常委也沒有女性。

美國貝恩諮詢公司(Bain & company)和史賓沙領導力諮詢公司 (Spencer Stuart) 三月報告指稱，中國企業高層女性僅佔19%，領先國家平均比例為25%。

中國目前位階最高的女性政治人物是諶貽琴(Shen Yiqin)，她3月被任命為五位國務委員之一；級別高於部長，負責監督社會福利、退伍軍人和體育事務。

拜登總統25位內閣成員中，有13位女性；是美國史上性別最多元化的內閣。

葉倫 財政部 聯合國

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