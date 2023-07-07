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極端高溫殺人…死亡谷飆126℉ 男子熱死車內

編譯徐薏茹／綜合7日電
一名65歲男性3日於死亡谷國家公園的車內，圖為2021年6月死亡谷高溫達華氏130度。（Getty Images）
一名65歲男性3日於死亡谷國家公園的車內，圖為2021年6月死亡谷高溫達華氏130度。（Getty Images）

一名65歲男性3日於死亡谷國家公園 (Death Valley National Park)被發現在車內身亡，官方認為極端高溫是造成該男死亡的主因。

3日當地時間上午10時左右，一維修技師在離道路約30碼處發現一輛車，檢查該轎車時發現車內的人已無生命跡象。

國家公園管理局(National Park Service，NPS)說，初步調查表明駕駛可能因為暑熱疾病駛離道路。

根據天氣預報公司AccuWeather的資訊，2日的氣溫為華氏126度，3日氣溫超過華氏122度，2日至3日夜間低溫未低於98度，而歷史平均低溫為89度。

NPS聲明指出，該輛轎車被發現時仍可運作，也可以移動，但空調並未運轉，駕駛座的窗戶打開，進一步表明該男駕駛車輛時空調失效。

在美國，與高溫相關的死亡是天氣相關死亡案例的主因，根據國家氣象局的十年平均數據，每年平均發生153件高溫相關死亡案例。

一年前，死亡谷國家公園內也發生67歲加州男性因極端高溫死亡的憾事，在2022年創紀錄的6月熱浪中，該男子汽車的汽油已用光，幾日後，其他遊客在距離車輛2.5哩處發現其遺體，調查人員認為死者當時準備到弗內斯克里克(Furnace Creek)取汽油，但不幸因極端高溫身亡，當時死亡谷氣溫達到123度。

大峽谷國家公園2日同樣傳出高溫致死事件，一名57歲女性試圖在100度以上的高溫下步行八哩，3日上午被發現後宣告死亡。

鳳凰城下周更熱 恐破50年新高

鳳凰城5日下午的氣溫達到108度，最初預期到5日晚間為止的「超高溫預警」(excessive heat warning)延長至7日晚間，可能再進一步延長警報時間，下周一整周氣溫預計飆破115度。

如果高溫持續下去，可能打破約50年前的紀錄，1974年6月，氣溫連續18天超過110度。

高溫 低溫 加州

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