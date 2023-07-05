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大胃王非人人能當 狂嗑熱狗堡不適…參賽者：我像垃圾

記者胡玉立／綜合報導
康尼島吃熱狗賽，切斯納（左）與須藤美貴蟬聯男女組冠軍。(Getty Images)
康尼島吃熱狗賽，切斯納（左）與須藤美貴蟬聯男女組冠軍。(Getty Images)

綽號「大白鯊」、2021年創下10分鐘吞下76個熱狗麵包世界紀錄的大胃王切斯納(Joey Chestnut)，4日在康尼島「Nathan's國際吃熱狗大賽」以十分鐘吃下62個熱狗麵包，第16度奪冠；這些體型相對「苗條」的專業食客，是怎麼辦到的？

華盛頓郵報報導，創辦於1972年的「Nathan's國際吃熱狗大賽」在日裔大胃王小林尊(Takeru Kobayashi)2001年7月4日於12分鐘內破紀錄吞下50個熱狗麵包以前，冠軍得主平均只吞下約16個熱狗麵包；小林尊「出道」後，進食速度和數字呈現「大躍進」。

2008年吞下68個熱狗擊敗小林尊的切斯納表示，要得勝，心理驅動和精心準備比自身的基因更重要；他說：「在競賽中，你不能抱希望。必須做好準備。」

吃熱狗大賽金氏紀錄保持人切斯納4日在康尼島參賽時，狼吞虎嚥，用手幫忙往嘴裡塞。(...
吃熱狗大賽金氏紀錄保持人切斯納4日在康尼島參賽時，狼吞虎嚥，用手幫忙往嘴裡塞。(路透)

爭奪大胃王頭銜有所謂理想身材嗎？2021年女子吞熱狗冠軍、公校教師萊斯科(Michelle Lesco)表示，隨著熱狗大賽愈來愈像是一場專業體育賽事，典型參賽者體型開始發生變化。

更具競爭性的「大胃王」遺傳特徵包括短脖子(減少口腔至胃的傳輸時間)、寬胸膛、長軀幹(允許最大程度的胃部擴張)、寬下巴和大牙齒；值得注意的是，「大肚腩 」不在其列；賽事機構美國飲食大聯盟(Major League Eating)聲稱，體型較重的選手脂肪組織會限制胃部擴張。

2011年迄今有九次獲勝紀錄的日裔女子選手須藤美貴(Miki Sudo)說：「我體重較重時，就發揮不出最大限度能量水平。」須藤美貴2022年創下八分鐘內吞下21個熱狗紀錄時，體重125磅。她表示，熱狗是最具挑戰性的速食食物，它結合了速度、容量、技術和耐力。

排名世界第一的切斯納身高約6呎，體重230磅；多年來他靠著個人研究和反複試驗，積累實力，對競爭對手保密；他表示自己已吞下1萬9200根熱狗，並曾在訓練時十分鐘吞下82個熱狗麵包；「我想我可以把身材合適的人，訓練到吞下90個熱狗麵包。」

不過報導說，參賽者承認，要在幾分鐘之內將十磅重的熱狗和麵包塞進肚子裡，確實不太舒服；再充分的準備也無法消除比賽結束馬上感到的身體不適；一名參賽者就說，「覺得自己像垃圾」。

日裔 公校 康尼島

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