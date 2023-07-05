白宮西廂驚見白粉 證實是古柯鹼 特勤急追查

特勤人員在白宮西廂發現不明粉末，周日晚間一度要求人員疏散，後證實是古柯鹼粉末。拜登夫婦當時大衛營度假。（美聯社）

白宮 特勤局官員表示，2日晚在白宮西廂區域發現少量的白色粉末物質，經檢測為古柯鹼(cocaine)；特勤局已著手追查是誰將白粉帶進白宮，而「每日郵報」報導，曾吸毒並接受治療的拜登 兒子杭特(Hunter)在白宮發生白粉事件前曾現身白宮，但拜登一家人在事件發生當下，已抵達大衛營度過國慶假期。

每日郵報：杭特曾經現身

特勤局人員2日在白宮內部進行例行巡查時，在開放參觀的區域發現不明白色粉末。匿名官員透露，白粉發現的地點，並非西廂的特定辦公室。

2日晚間8時45分左右，白宮緊急疏散建築物內的人員，消防人員到場進行快速測試，初步判定可疑白粉為毒品古柯鹼。

騷動過後，白宮很快重新開放，可疑白粉被送精密檢測；特勤局檢驗後表示，白粉不具危險性。

特勤局發言人古利耶米(Anthony Guglielmi)表示，特勤局官員針對白宮內發現的白色粉末進行調查時，整個白宮預防性關閉，華府消防部門到場檢驗，研判該物質無害，相關單位已著手調查白粉如何及為何進入白宮；白宮對此不予置評。

每日郵報報導，白宮出現白粉之前，杭特是曾到訪白宮的第一家庭成員之一；杭特曾坦承，哥哥波‧拜登(Beau Biden)2015年腦癌病逝後，毒品成癮。

白粉在圖書館發現 白宮緘默

拜登與吉兒4日從大衛營度假返回華府。度假期間特勤人員在白宮西廂發現不明粉末，後證實是古柯鹼。（Getty Images )

白宮對於這起令人震驚的白粉事件緘默，而白粉被發現時，拜登一家人已離開白宮；拜登一家人6月30日前往馬里蘭州大衛營(Camp David)，4日早晨返回華府，而杭特與妻子4日上午出現在白宮南草坪，準備出席國慶活動。

古柯鹼疑雲4日下午透露端倪，華府消防局的無線電音訊表示，白粉在白宮私人住宅下方兩層的圖書館中被發現，那一區屬於開放參觀導覽之處。

特勤局官員表示，粉末被發現的西廂區域是拜登行政人員、白宮職員和數百名記者可使用的地方。

官員表示，西廂是白宮的活躍區域，包括總統行政幕僚橢圓辦公室、內閣會議室、羅斯福會議室，以及數十名白宮記者每天聚集的新聞室；此外，西廂是許多總統顧問、政治人物、白宮職員、相關工作者，甚至清潔工和維修工人每天會經過的地方。

2歌手聲稱曾在白宮吸大麻

富比世(Forbes)報導，非法毒品並非第一次出現在白宮；饒舌歌手史努比狗狗(Calvin "Snoop Dogg" Broadus Jr.)2014年在網路節目中聲稱，他2013年在白宮浴室吸過大麻；歌手威利尼爾遜(Willie Nelson)1988年在自傳中也聲稱，卡特總統任職期間，他在白宮屋頂吸大麻。