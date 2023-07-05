我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

花車遊行、吃西瓜比賽…歡度國慶 南加華人踴躍

加州2022年凶殺率下降5% 僅歷史最高點一半

白宮西廂驚見白粉 證實是古柯鹼 特勤急追查

編譯陳韻涵、周芳苑／綜合報導
特勤人員在白宮西廂發現不明粉末，周日晚間一度要求人員疏散，後證實是古柯鹼粉末。拜登夫婦當時大衛營度假。（美聯社）
特勤人員在白宮西廂發現不明粉末，周日晚間一度要求人員疏散，後證實是古柯鹼粉末。拜登夫婦當時大衛營度假。（美聯社）

白宮特勤局官員表示，2日晚在白宮西廂區域發現少量的白色粉末物質，經檢測為古柯鹼(cocaine)；特勤局已著手追查是誰將白粉帶進白宮，而「每日郵報」報導，曾吸毒並接受治療的拜登兒子杭特(Hunter)在白宮發生白粉事件前曾現身白宮，但拜登一家人在事件發生當下，已抵達大衛營度過國慶假期。

每日郵報：杭特曾經現身

特勤局人員2日在白宮內部進行例行巡查時，在開放參觀的區域發現不明白色粉末。匿名官員透露，白粉發現的地點，並非西廂的特定辦公室。

2日晚間8時45分左右，白宮緊急疏散建築物內的人員，消防人員到場進行快速測試，初步判定可疑白粉為毒品古柯鹼。

騷動過後，白宮很快重新開放，可疑白粉被送精密檢測；特勤局檢驗後表示，白粉不具危險性。

特勤局發言人古利耶米(Anthony Guglielmi)表示，特勤局官員針對白宮內發現的白色粉末進行調查時，整個白宮預防性關閉，華府消防部門到場檢驗，研判該物質無害，相關單位已著手調查白粉如何及為何進入白宮；白宮對此不予置評。

每日郵報報導，白宮出現白粉之前，杭特是曾到訪白宮的第一家庭成員之一；杭特曾坦承，哥哥波‧拜登(Beau Biden)2015年腦癌病逝後，毒品成癮。

白粉在圖書館發現 白宮緘默

拜登與吉兒4日從大衛營度假返回華府。度假期間特勤人員在白宮西廂發現不明粉末，後證...
拜登與吉兒4日從大衛營度假返回華府。度假期間特勤人員在白宮西廂發現不明粉末，後證實是古柯鹼。（Getty Images )

白宮對於這起令人震驚的白粉事件緘默，而白粉被發現時，拜登一家人已離開白宮；拜登一家人6月30日前往馬里蘭州大衛營(Camp David)，4日早晨返回華府，而杭特與妻子4日上午出現在白宮南草坪，準備出席國慶活動。

古柯鹼疑雲4日下午透露端倪，華府消防局的無線電音訊表示，白粉在白宮私人住宅下方兩層的圖書館中被發現，那一區屬於開放參觀導覽之處。

特勤局官員表示，粉末被發現的西廂區域是拜登行政人員、白宮職員和數百名記者可使用的地方。

官員表示，西廂是白宮的活躍區域，包括總統行政幕僚橢圓辦公室、內閣會議室、羅斯福會議室，以及數十名白宮記者每天聚集的新聞室；此外，西廂是許多總統顧問、政治人物、白宮職員、相關工作者，甚至清潔工和維修工人每天會經過的地方。

2歌手聲稱曾在白宮吸大麻

富比世(Forbes)報導，非法毒品並非第一次出現在白宮；饒舌歌手史努比狗狗(Calvin "Snoop Dogg" Broadus Jr.)2014年在網路節目中聲稱，他2013年在白宮浴室吸過大麻；歌手威利尼爾遜(Willie Nelson)1988年在自傳中也聲稱，卡特總統任職期間，他在白宮屋頂吸大麻。

白宮 拜登 大麻

上一則

拜登去年喊「工會回來了」 張忠謀：有點刺耳

延伸閱讀

美準備限制中企使用雲端服務 中專家：已無所不用其極

美準備限制中企使用雲端服務 中專家：已無所不用其極
獨立日槍擊仍頻傳 拜登譴責、籲加強槍枝管制

獨立日槍擊仍頻傳 拜登譴責、籲加強槍枝管制
美以關係每況愈下 為何拜登政府仍支持以色列

美以關係每況愈下 為何拜登政府仍支持以色列
拜登「保護勞工」新貿易政策 讓戴琪淪箭靶

拜登「保護勞工」新貿易政策 讓戴琪淪箭靶

熱門新聞

一架俄國總統專機(紅色圈圈處)飛向華盛頓杜勒斯機場。(擷自flightradar 24網站)

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

2023-06-27 17:27
圖為在最高法院外的抗議者。（美聯社）

GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」

2023-06-29 22:34
疫情消退後，各國的觀光都已復甦。(新華社)

國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往

2023-07-03 11:40
國務院3日發布警告，呼籲要到中國旅行的美國民眾須考慮不可預期的拘留風險。（路透）

「赴中國須慎行」美國務院、情報界雙雙示警：旅遊恐遭拘留

2023-07-04 13:32
因為旅客人數超多，加上天候因素，各航空公司出現航機調度不靈，大量延誤情況，即將來到的國慶假期的航機延誤情況可能更糟。圖為有的乘客無奈只能全家大小27日在紐約市拉瓜地亞機場，就地為床，等候班機。(美聯社)

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

2023-06-29 09:47
最高法院周四上午以6：３裁定哈佛大學和北卡羅來納大學考慮種族因素的招生政策違憲。圖為哈佛大學的招生辦公室。(Getty Images)

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

2023-06-29 11:52

超人氣

更多 >
20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房

20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房
最帥星二代… 張智霖、袁詠儀愛子魔童 身高飆到一米九

最帥星二代… 張智霖、袁詠儀愛子魔童 身高飆到一米九
費城西南部社區發生大規模槍擊案 增至5死 2童傷 槍手落網

費城西南部社區發生大規模槍擊案 增至5死 2童傷 槍手落網
范瑋琪被抵制 演唱會門票1個多月賣不完

范瑋琪被抵制 演唱會門票1個多月賣不完
好心掏錢助人 中國女客在吉隆坡機場被騙上千美元

好心掏錢助人 中國女客在吉隆坡機場被騙上千美元