中反制美 限制鎵、鍺礦物出口 半導體、太陽能受影響

中國宣布限制鎵和鍺兩種礦物出口，對半導體（圖）和太陽能板的製造衝擊很大，被視為中方應付美國財長葉倫到訪前的籌碼。（路透）

中國宣布對鎵(gallium)、鍺(germanium)兩種礦物設下出口限制；美國表示鎵、鍺對生產半導體、導彈系統及太陽能電池都至關重要；華爾街日報(WSJ)3日報導，中國此舉是搶在美財政部長葉倫、商務部 長雷蒙多訪中前展現力量；葉倫、雷蒙多將與中方進行經濟談判，制定貿易規則，而這類規則對達成科技宰制的影響力日增。

中國商務部3日表示，鎵、鍺及30多種相關金屬、其他材料，自8月1日起列入未明指的出口管制；商務部聲明表示，此舉是為捍衛國家安全及利益，此外，未來這些管制物質的申請出口，必須交由中國國務院審核。

北京 此舉，被認為是針對美國及其盟友對中國半導體晶片產業的制裁，所採取的反制。尤其在美國財政部長葉倫訪問北京前夕發布，頗有藉此增加北京磋商籌碼的用意。

美中拖慢對手高科技產業

美中較勁愈來愈聚焦在出口限制，蓄意拖慢對手國的高科技產業進展；兩國均宣稱，出口管制是為保護國家安全；因此衍生的貿易糾紛，在美、中恢復高層談判後，都是焦點。財長葉倫本周稍晚訪問北京、商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)接下來幾個月若能訪中，此一課題會更吃重。

美方去年10月禁止把用來生產科技先進半導體的設備出口到中國，盟國如南韓 及荷蘭也同步限制。北京則警告中方公司要考量出口給美國的國安意含，也禁止中國關鍵資訊基礎公司使用美國最大記憶體晶片廠美光(Micron)生產的晶片，同時警告美國的盟國，要他們揚棄華府兜售的冷戰保護主義思維。

中國宣布限制鎵和鍺兩種礦物出口，這兩種礦物是製造半導體晶片和太陽能板（圖）的重要原料，被視為中方反制美方的籌碼。（美聯社）

華爾街日報報導，美中兩國就生產半導體之類的產品，牽纏得十分複雜，以至於多方面看來，任一方要魯莽行事，都變得十分困難，堪稱在科技部門相互保證毀滅。拜登政府一直說服半導體廠商如南韓三星、台灣的台積電在美國擴廠，但要廠商完全拒絕中國，顯然做不到。

鎵、鍺中國產量 超全球七成

中國地質調查局數據顯示，中國鎵礦分布在河南與貴州，產量約占全球八成，主要出口至荷蘭、日本、德國、南韓、馬來西亞與台灣；鍺礦分布在內蒙古與雲南，產量約占全球七成，主要出口到日本、南韓、巴林、印度與台灣。

對鎵、鍺兩種礦物新設出口限制，會影響主要在中國生產、提煉的特殊金屬，讓中國在某些先進部門有更多籌碼；鎵、鍺的貿易量都不大，只是對特殊產業有重大用途，尤其是半導體生產；半導體雖經常在美國設計、在台灣及南韓生產，依然如此。

「關鍵礦物研究所」(Critical Mineral Institute)理事奈爾(Alastair Neill)表示，中國對鎵、鍺出口設限，對半導體業立即產出漣漪效應，尤其在高性能晶片方面。