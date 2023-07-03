不滿中墨截堵芬太尼不力 兩黨參議員促經濟制裁

全美各地都在推廣免費的急救藥納洛酮，用來解救服用過量芬太尼的毒癮者。(美聯社)

聯邦緝毒局(DEA)2日呼籲中國和墨西哥協助對抗美國的芬太尼(fentanyl)危機，同時兩黨聯邦參議員 則抨擊中國、墨西哥截堵芬太尼不力，要求拜登政府以經濟制裁強力應對。俄亥俄州 共和黨聯邦參議員萬斯(J .D. Vance)甚至支持授權美方以軍事行動打擊販毒集團。

緝毒局局長米爾格拉姆2日質疑中方未能積極阻卻芬太尼輸美。(Getty Images)

緝毒局長籲中墨對抗危機

緝毒局局長米爾格拉姆(Anne Milgram)2日接受「國家廣播公司新聞網」節目「會見新聞界」(Meet the Press)訪問時，呼籲中墨政府加強與美合作，對抗芬太尼危機。

米爾格拉姆表示，緝毒局「準備好與任何人合作」打擊芬太尼，但美國還沒看到「與中國合作的預期效果」，墨國政府也應「做更多」。

美國芬太尼危機每況愈下，且是2019年大量芬太尼自墨國流入美境以來最慘情況，墨國毒梟的原料來自中國化學廠。

質疑中方未阻斷原料外銷

米爾格拉姆質疑中方說要配合美方打擊芬太尼，卻未阻斷中國化學工廠外銷原料，說道「美中近期溝通討論改善執法部門合作，過去一年來，我們未見到合作的預期效果」。

米爾格拉姆也呼籲墨國政府與美方合作並加強執法，她說：「我認為美方要採取跨政府部門的作法，未來一年內將與財政部、國務院和其他聯邦執法部門會談，司法部 副部長、白宮國安顧問依序訪墨，傳遞這是多麼重要的訊息」。

米爾格拉姆說：「我們希望增加與墨國執法部門與軍方的合作，我們必須盡我們所能做更多，墨方也要做更多。」

共和黨聯邦參議員萬斯。(美聯社) 民主黨聯邦參議員布朗。(美聯社)

議員籲動員美軍追緝毒梟

俄州聯邦參議員萬斯在2日播出的「會見新聞界」節目中說：「我們會告訴中國，若你們不阻止銷售芬太尼原料到美墨，我們將透過經濟制裁你們，那是會兌現的手段。我們不會因為中國把芬太尼送進美國而入侵中國，但我們可以增加關稅並讓中國蒙受重大經濟損失，我認為拜登政府必須這麼做。」

俄州民主黨聯邦參議員布朗(Sherrod Brown)認同萬斯的提議，稱「美方痛擊中國很重要」。

萬斯甚至呼籲白宮採取軍事行動對抗毒梟，他說：「我想批准美國總統，無論黨派，動員美軍追緝販毒集團」。

中國工廠來美銷毒被起訴

司法部6月刑事起訴四家中國化學廠及八名中國公民，指控前述被告違法銷售製造芬太尼的化學原料到美國。這是美國首次追訴設在中國的化學廠和中國公民走私芬太尼原料，檢方指被告透過網路行銷芬太尼前導化學成分，以加密貨幣收款並出貨給墨國「西納羅亞」(Sinaloa)集團。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)說，「一家中國化工廠就能運送200多公斤的前導化學成分入美，足以製造50公斤芬太尼，進而毒害2500萬名美國人。」