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國慶天空大亂 4500航班取消或誤點 旅客受困機場 砲轟布塔朱吉

記者顏伶如／綜合報導
國慶長假周末，出遊人數大增，但航空旅行亂成一片，全國上千航班被取銷或延遲，旅客抱怨不斷。運輸部推責是受天候影響，航空業者稱是機場空管人手不足，機場飛航設施老舊。圖為周末卡在維吉尼亞州阿靈頓機場國內航線的大批度假旅客。(路透)
國慶長假周末，出遊人數大增，但航空旅行亂成一片，全國上千航班被取銷或延遲，旅客抱怨不斷。運輸部推責是受天候影響，航空業者稱是機場空管人手不足，機場飛航設施老舊。圖為周末卡在維吉尼亞州阿靈頓機場國內航線的大批度假旅客。(路透)

今年獨立紀念日國慶假期周末，全美航空交通亂成一團，累計達4500班次誤點或取消，數以千計旅客受困機場，怨聲載道。某些旅客在推特發文吐苦水指出，隨著疫情趨緩，今年國慶假期估計有2500萬人次美國民眾將搭乘飛機，超越疫情發生之前的國慶假期搭機人次，但運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)卻沒有為航空公司解決問題。

有推特用戶發文寫道：「這個周末大約3000航班誤點或取消，這是發生在布塔朱吉說他會解決航空業問題之後。」

截至2日下午，美國國內航班或出、入境美國共計有550班次遭到取消，周末期間還有4025個航班誤點。

周末來臨之前，因為美國東北部以及中西部部分地區發生暴風雨，導致出入紐約地區機場的航班誤點或取消。

受困旅客只能在機場過夜，重訂班機則要排隊等候數小時之久。某些旅客抱怨說，想要提領托運行李必須等上好幾天。

聯合航空公司(United Airlines)由於航班取消問題持續一周，許多旅客被迫連續幾夜睡在機場，遲遲無法抵達旅遊目的地，因此宣布對受到影響的旅客提供每人3萬航空哩程點數做為補償。

為何近來美國航空交通秩序混亂？布塔朱吉在哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)專訪時回應說，本周之初有兩天受到惡劣天候影響，航班運作系統因此承受龐大壓力。

布塔朱吉日前提出警告說，美國通訊業者將在7月1日起進行5G服務升級，航空交通可能因此受到影響；飛機如果沒有加裝足以防止5G新訊號干擾的裝置，遇到能見度不佳的情況時，可能不被允許降落。

聯合航空乘客霍克金(Bree Hocking)在推特發文寫道，從6月29日迄今受困丹佛機場，食宿都沒有獲得安排，「令人無法接受」。

2013年至2022年間曾任民主黨籍賓州眾議員的民權倡議人士西姆斯(Brian Sims)在推特發文寫道，搭乘美國航空(American Airlines)班機歷經長達24小時、行經三個城市的延誤，「後來聯合航空終於把我載回家」。他寫道：「不要搭乘美國航空。」

他在推文中寫道：「我成年生涯遇過最糟糕的搭機經驗就是美國航空。」他呼籲其他乘客，只有在社群網站公開發文，才會得到美國航空客服回應，如果遇到相同狀況就公開貼文並加註FAANews。

推特 疫情 5G

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