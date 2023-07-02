7月1日各州「新法上路」禁書、藍莓到擁槍控槍一次看

愛阿華州共和黨籍州長雷諾斯5月簽署新法，7月1日起實施，規定學校從圖書館下架任何描述「性行為」的書籍。圖為教師閱讀「禁書」。(美聯社)

7月1日對大多數州來說，不但是新財政年度的開始，也是許多新法實施的第一天，包括愛阿華州禁止涉及性行為的書籍出現在校園，要求學校圖書館下架，還有密西西比州正式指定藍莓為州果，諸多新法都將在各州實行。

佛州 攜槍無須許可證

根據州長德桑提斯4月簽署的新法，居民不再需要取得隱蔽攜槍許可證，讓佛州成為全國第26個攜槍無須許可的州。而佛州仍禁止公開攜槍。

佛州7月1日起實施州長德桑提斯簽署的新法，州內居民不再需要取得攜帶隱藏武器的許可證就可攜槍。圖為佛州Hialeah郡的民眾在槍店選購槍枝。(歐新社)

加州 禁售走私販武器

民主黨籍州長紐森(Gavin Newsom)簽署新法，將使得州民、地方政府和檢察長更容易透過民事訴訟，起訴槍枝零售業，此外還禁止加州槍枝經銷商出售武器給走私販或者高危險族群。

堪薩斯州 跨性別 場域限制

共和黨 掌控的州議會4月間推翻民主黨籍州長凱利(Laura Kelly)否決權，通過新法，禁止跨性別者使用符合其性別認同的廁所、更衣室、家庭暴力收容所和性侵危機中心，新法規定「性別間的區別」，以確保上述場域的健康、安全和隱私。

喬治亞州 禁未成年變性手術

共和黨籍州長坎普(Brian Kemp)3月簽署新法，禁止對18歲以下未成年的跨性別者，進行變性手術和荷爾蒙替代療法，但未禁止醫師開立青春期阻滯劑處方箋。

維州 加重芬太尼產銷刑責

維州新法加重對芬太尼製造商或經銷商的刑責，拜登總統在今年國情咨文演說，即呼籲各界採取「嚴懲」手段打擊芬太尼，但共和黨人則主張拜登邊境政策寬鬆是造成國內芬太尼氾濫的主因之一。

愛阿華州共和黨籍州長雷諾斯5月簽署新法，7月1日起實施，規定學校從圖書館下架任何描述「性行為」的書籍。圖為民眾在白宮前示威，呼籲各州當局不要「禁書」和「禁身體」。(美聯社)

愛阿華州 禁涉性行為教科書

共和黨籍州長雷諾斯(Kim Reynolds)5月簽署新法，規定各級學校圖書館下架任何描述「性行為」的書籍，並禁止公立學校和特許學校在六年級之前，進行和性別認同和性取向相關教育。

密西西比州 指定州果藍莓

自7月1日起，藍莓被指定為密州代表水果，州長瑞維斯(Tate Reeves)3月簽署該法時，發文讚揚一群小學生「在此議題發揮帶頭作用，並聯合州議會聲援活動」。