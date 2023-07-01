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近4400萬人背學貸 年輕人財務壓力急增 衝擊零售業

記者胡玉立／綜合報導
全國近4400萬背負聯邦學生貸款的借款人，在持續暫停還款三年多後，將重新面臨償還學債困境。圖為柏克萊加大校門。(美聯社)
全國近4400萬背負聯邦學生貸款的借款人，在持續暫停還款三年多後，將重新面臨償還學債困境。圖為柏克萊加大校門。(美聯社)

最高法院否決了拜登總統取消學債計畫，全國近4400萬背負聯邦學生貸款的借款人，在持續暫停還款三年多後，將重新面臨償還學債困境；所有借款人、尤其是在疫情期間完成學業後從未還過學債的年輕人，財務壓力急劇增加；對持續預測消費者行徑的零售商來說，也形成最新挑戰。

「我甚至不知道該從哪裡生出這筆錢來，」在舊金山從事行銷工作的25歲年輕人查塔努旺 (Celina Chanthanouvong) 說，她2019年自加州大學畢業後，一整年都找不到工作，只能打零工維生；去年她找到一份全職，但年薪7萬元只能勉強支付灣區生活費；扣除房租、雜貨、汽車保險，她每月只剩約200元過活；每月估計約300元的學債一直被擱置，讓她得以苟延殘喘。

非牟利機構「學債危機中心」(Student Debt Crisis Center)主席阿布拉姆斯(Natalia Abrams)表示，「我擔心我們會看到新畢業生的還債違約率達到空前水平。」

傑富瑞 (Jefferies)投資公司估計，恢復繳納學貸將使美國消費者每月損失180億元，對家庭預算形成打擊，對可能正處於衰退邊緣的美國整體經濟來說，不是什麼好事。

傑富瑞經濟學家西蒙斯 (Thomas Simons) 表示，學債暫停期間，大多數國人並未將儲蓄存入銀行，他們可能得「挖東牆補西牆」，如削減旅行或出外用餐開銷，才能挪出繳納學債預算。勒緊褲腰帶，可能損害嚴重依賴消費者支出的經濟。

服裝和電子產品等非必需商品的零售商，是受影響經濟中最脆弱的一環。根據CNBC和Morning Consult最近調查發現，幾乎所有國人都表示他們正在以某種方式削減支出。包括沃爾瑪、目標百貨、家得寶、克羅格(Kroger)等零售商均表示，顧客正在減少購買大件商品，轉而購買較低價的自有品牌。

與此同時，學債償還預計將在最重要的返校和假期季節之前恢復；這項變化的發生時機，也可能會進一步放大對零售商的影響。

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