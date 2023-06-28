最高院駁回摩爾訴哈波案 大法官湯瑪士不滿：審案毫無意義

保守派最高院大法官湯瑪斯27日認為北卡州高院自己都已推翻本案原判，聯邦最高院介入再審毫無意義。(美聯社)

聯邦最高法院27日以6票對3票表決結果做出重大裁決，駁回北卡羅來納州共和黨 提出的極右派選舉理論，聲稱州議會擁有絕對權力可以制定該州國會選舉規則，免受州級法院監督。反對票之一的最高法院保守派重要人物、非裔大法官 湯瑪斯(Clarence Thomas)對於裁決結果頗為不滿。

湯瑪斯在不同意見書中寫道，最高法院從一開始就不該受理「摩爾訴哈波案」(Moore v. Harper)，還說裁決多數意見「顯然僅供參考」(plainly advisory)。

一般認為，若這次大法官如果對「摩爾訴哈波案」做出相反的判決，美國民主過程恐將受到危險且深遠的影響。

「摩爾訴哈波案」爭議核心在於，北卡共和黨陣營援主張「獨立州議會理論」(independent state legislature theory)，聲稱州議會具有憲法賦予的絕對權力，可以針對聯邦選舉訂定規則，不受州級法院監督，包括通過奇形怪狀的「傑利蠑螈」(Gerrymandering)國會選區畫分、選出各州的聯邦眾議員，進而影響到國會議員人數黨派分布。

共和黨推動下的北卡國會選區畫分，就出現了「傑利蠑螈」現象，對共和黨候選人明顯有利。選區畫分遭到選民提告之後，北卡高等法院裁定州議會通過的國會選區畫分案，違反州法，但兩名共和黨州議員去年則向最高法院提出上訴。

但北卡政治局勢出現改變，經過2022年期中選舉，北卡高等法院法官從原本傾向自由派，變成保守派居多數，今年4月更改裁定，為共和黨州議員大開方便之門，可以再次推動對共和黨候選人明顯有利的選區畫分。

湯瑪斯在不同意見書中表示，後來北卡高等法院今年4月的裁決結果已經對提告的共和黨州議員有利，因此最高法院再討論此案就失去實質意義。

不過，湯瑪斯主張並未獲得大多數大法官同僚認同。首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)在裁決書中寫道，憲法選舉條款並沒有讓州議會能夠隔絕免受州級法院監督。