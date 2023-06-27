普里格津發語音訊息：無意推翻普亭政權 只為保住兵團

瓦格納傭兵領袖普里格津26日發表一段語音訊息，自稱兵變無意推翻普亭；但本人仍未露面。圖為瓦格納集團在兵變時，推進到俄南部軍事重鎮頓河畔的羅斯托夫。(路透)

俄羅斯傭兵組織「瓦格納 集團」(Wagner Group)首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)26日發布一段語音訊息，強調行軍並不是要推翻俄國 總統普亭的政權，而是要保住兵團，且成員在無人防守的情況下朝莫斯科推進500哩，凸顯俄國的國安問題嚴重，抨擊俄軍無力保衛國安。

普里格津24日兵變未遂後，26日首度發布11分鐘的語音訊息，但未透露身在何處。

●稱為不公不義而行軍

普里格津表明瓦格納集團24日「因不公不義而行軍」逼近莫斯科，主要是為了避免瓦格納毀滅；部隊一路通暢挺進莫斯科，暴露出俄國國安問題很嚴重，但「行軍不是為了推翻俄國領導階層」。

美聯社指出，普里格津所指的「不公不義」是俄國政府勒令瓦格納成員，若想繼續戰鬥，就要與俄國國防部 簽約。

普里格津重申，瓦格納「堅決反對7月1日解散瓦格納並把集團納編俄國國防部的決定」。

瓦格納在烏克蘭戰場上大有斬獲，但若與國防部簽約將形同解散普里格津組建的私人軍事集團。

瓦格納與軍方的爭執在俄烏戰事中日積月累，終於在24日爆發兵變，瓦格納集團成員當天挺進俄國南部城市若斯托夫(Rostov)；不受阻撓的朝莫斯科推進數百哩，並在24小時內掉頭離去。

●將續擁轄區保住軍團

普里格津表示，白俄羅斯總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)提議設法讓瓦格納「持續在合法轄區繼續工作」。美聯社指出，這表示普里格津得以保住軍團，但不清楚轄區指的是哪裡。

普里格津在發言中宣稱，瓦格納行軍給俄軍上了一門「大師課」，展現俄軍去年2月侵烏該有的樣子；他嘲諷軍方的安全出現嚴重破口，讓瓦格納戰士得以朝莫斯科前進500哩，未面臨任何抵抗。

此外，普里格津還譴責俄軍攻擊他的戰士，促成此次行動；他並期望把在俄烏戰爭中犯下「巨大錯誤」的俄國軍事領袖繩之以法。