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瓦格納兵變 中方首度回應：支持俄維護國家穩定

編譯中心／綜合報導
中國外交部長秦剛(右)26日在北京會見俄羅斯外交部副部長魯登科(左)。(Getty Images)
中國外交部長秦剛(右)26日在北京會見俄羅斯外交部副部長魯登科(左)。(Getty Images)

瓦格納集團兵變剛剛落幕，中國外交部25日宣布，國務委員兼外長秦剛同日在北京會見俄羅斯副外長魯登科，雙方就中俄關係及共同關心的國際和地區問題交換意見。這是兵變後，中俄官方首次面對面會談，時機備受關注。

敏感時機 俄國副外長在北京見秦剛

中國外交部當晚首度表態，指這是「俄羅斯的內政」。作為友好鄰邦和新時代全面戰略協作伙伴，中方支持俄羅斯「維護國家穩定」，實現發展繁榮。

中國外交部官網當天晚間以不具名的「外交部發言人就瓦格納集團事件答記者問」的名義作出上述回應。這也是瓦格納集團(Wagner Group)24日發動兵變以來，中國官方首度回應此事，但僅有上述內容。

在此之前，中國官媒當天下午報導，國務委員兼外交部長秦剛在北京會見俄羅斯外交部副部長魯登科(Andrei Rudenko)，雙方「就中俄關係及共同關心的國際和地區問題交換意見」。

但外界目前無法得知，魯登科是在瓦格納兵變發生後緊急趕往中國會商，還是在兵變前就已安排訪中。

魯登科並與中國外交部副部長馬朝旭磋商，根據該部聲明，馬朝旭說，在中國國家主席習近平和俄國總統普亭的戰略引領下，中俄政治互信及務實合作漸趨深化。

魯登科：俄中關係處於史上最佳時期

馬朝旭表示，鑑於當前國際形勢複雜嚴峻，應以中俄領袖的重要共識為引領，維護雙方共同利益。魯登科則說，俄中關係正處於史上最佳時期，俄方願與中方持續共同努力。

兵變發生後，中國官媒及中共黨媒對此的報導亦顯謹慎。中國網路上討論反而頗多。中國政法大學教授楊軍呼籲，北京應調整對俄烏的立場，更明確表態，果斷站在歷史勝利者一邊，這關乎中國國運。

中國國務院參事室公共政策研究中心副理事長胡偉也曾表示，在有些情況下，表面中立是明智選擇，但不適用於俄烏戰爭，這次北京必須選擇當前世界上的主流立場，以免遭進一步孤立。

黨媒「環球時報」引述上海國際問題研究院全球治理研究所副所長趙隆認為，兵變可能使北約改變對烏軍近來反攻的成效預期，進一步強化對烏援助，甚至給予更直接的安全保障。

北京 瓦格納 俄羅斯

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