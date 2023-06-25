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遇瓦格納兵變 普亭電視演說斥反叛者「背後捅刀」

編譯周辰陽／綜合報導
俄羅斯總統普亭24日發表電視演說，指傭兵組織「瓦格納集團」企圖政變的行動，是「背後捅刀」與「叛國」。(美聯社)
俄羅斯總統普亭24日發表電視演說，指傭兵組織「瓦格納集團」企圖政變的行動，是「背後捅刀」與「叛國」。(美聯社)

俄羅斯總統普亭24日在傭兵組織「瓦格納集團」企圖政變後，就當前局勢發表全國電視談話，指莫斯科不會允許國家分裂，並將保護人民，同時矢言盡一切所能捍衛憲政秩序。他暗批部分俄羅斯人「遭哄騙從事犯罪冒險行為」，並指反叛者的行動是「背後捅刀」，但他並未點名該集團。

雖然普亭未具體點名瓦格納傭兵首腦普里格津，但明顯盛怒的他將這位「普亭大廚」舉動描述為「對俄羅斯與瓦格納戰士本身的背叛」，痛批「這是犯罪冒險主義活動，相當於武裝兵變」，並稱「我們正為我們國民生命安全與領土完整而戰，這是試圖從內部顛覆我們，這是不顧那些正在前線奮戰人士的叛國行為，這是在我們部隊與俄羅斯人民背後捅刀」。

普里格津：我們是愛國者

英國廣播公司(BBC)報導，瓦格納的Telegram頻道後來也發布一則語音訊息，似乎是普里格津回應普亭的談話，一個聽起來像是普里格津的男子聲音說，「關於背叛祖國，總統大錯特錯」，他說，「我們是愛國者，一直都在戰鬥，現在也是如此」。

普亭向俄羅斯人民、軍方、安全部門以及「被欺騙與威脅推上了武裝暴亂之路」的人喊話，稱「過度野心與個人利益導致了背叛，背叛我們的國家、我們的人民」，也背叛了跟俄羅斯武裝部隊其他單位並肩作戰及死亡的瓦格納集團戰士與指揮官事業。

普亭強調，在烏克蘭「特別軍事行動」正在進行期間，任何的矛盾都必須擱置，「所有蓄意走上叛國之路、準備武裝暴動、走上暴亂與恐攻手段的人，都將承受無可避免的懲罰，對法律與我們的人民負責」。

普亭：停止參與犯罪行動

普亭表示，俄羅斯武裝部隊與其他國家機構已經收到必要的命令，呼籲「被捲入這一犯罪行為的人不要做出致命、悲慘與難以形容的錯誤，要做出唯一正確的選擇，停止參與犯罪行動」。

普亭在演說時回顧，俄羅斯在1917年的悲劇性事態發展，當時的沙俄正在打第一次世界大戰，軍民背後的「陰謀」發生時，對當時的國家造成了毀滅性打擊，帶來了內戰的慘劇，「俄羅斯人殺害俄羅斯人」，還有外國軍隊試圖利用這場動亂。

普亭指出，俄羅斯領導階層「不會讓這種情況再次發生」，強調任何內部動亂都是「對我們國家與民族的致命威脅」，承諾採取嚴厲措施保護國家免受此類威脅，並對俄羅斯將成功應對自身面臨挑戰表達了信心。

俄羅斯傭兵「瓦格納集團」24日發動兵變，似一路北上莫斯科。圖為俄烏邊境「頓河畔羅...
俄羅斯傭兵「瓦格納集團」24日發動兵變，似一路北上莫斯科。圖為俄烏邊境「頓河畔羅斯托夫」市內俄國南部軍區總部附近街上，當天可見瓦格納戰士及軍車。（路透）

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