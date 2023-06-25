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瓦格納兵變 澤倫斯基：俄弱點顯而易見 普亭可能躲藏某處

編譯徐薏茹／綜合24日電
烏克蘭總統澤倫斯基24日說，瓦格納集團的兵變讓俄羅斯總統普亭「非常害怕」，也凸顯俄羅斯的全面弱點。(Getty Images)
烏克蘭總統澤倫斯基24日說，瓦格納集團的兵變讓俄羅斯總統普亭「非常害怕」，也凸顯俄羅斯的全面弱點。(Getty Images)

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)24日回應對俄國軍方與傭兵組織瓦格納集團(Wagner Group)發生內鬨衝突的看法，表示「俄國的弱點顯而易見」，情況一片混亂，他表示俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)可能「非常害怕」，並躲藏在某處。

澤倫斯基的聲明稱：「克里姆林宮的男人(指普亭)顯然非常害怕，可能躲藏在某處，不現身，我確信他已經不在莫斯科」，他表示普亭「知道自己在害怕什麼，因為他自己製造了這一威脅。所有的邪惡、所有的損失、所有的仇恨都是他在傳播」。

英國廣播公司(BBC)報導，克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)告訴塔斯社(TASS)，普亭「正在克里姆林宮辦公」，但隨著瓦格納集團顯然試圖前往首都之際，謠言也在社群媒體上迅速傳播。

根據航班追蹤FlightRadar的資訊，有些用戶注意到普亭的伊留申Il-96-300PU專機24日於莫斯科時間14時16分(格林威治標準時間11時16分)離開莫斯科，飛往西北方向，隨後飛機在特維爾市(Tver)附近的系統上消失。

但媒體無法證實普亭是否在該架飛機上。

澤倫斯基在推特發文，內容稱：「每個選擇邪惡道路的人都會自我毀滅，長期以來，俄羅斯以宣傳行動掩蓋其弱點及政府的愚蠢。而現在有諸多混亂，任何謊言都無法遮蓋。」

澤倫斯基未直接指名道姓，他暗指普亭對1917年感到害怕，當時俄羅斯帝國在革命中垮台。

他的推文寫到：「俄國的弱點顯而易見，是全面的弱點，俄國將其軍隊與傭兵留在我們的土地愈久，之後就會帶給自身更多混亂、痛苦及問題，這也很顯而易見。」

澤倫斯基表示烏克蘭能保護歐洲，避免俄國的邪惡勢力與混亂擴張，「我們保持韌性、團結與力量」。

烏克蘭本月發起的反攻在初期階段獲得一些成功，但軍隊損失慘重。

普亭 澤倫斯基 俄國

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