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瓦格納首腦稱已占領俄軍基地 要防長談判 否則攻莫斯科

美聯社：普亭手下20多年最嚴重內鬥 恐鋪下內戰舞台

編譯潘勛／綜合23日電
瓦格納首腦普里格津不時以污言穢語咒罵俄軍高層，23日他再加碼，譴責國防部長蕭伊古(Sergei Shoigu)下令以火箭彈轟炸他在戰地的傭兵軍營，造成多人死傷。（美聯社）
瓦格納首腦普里格津不時以污言穢語咒罵俄軍高層，23日他再加碼，譴責國防部長蕭伊古(Sergei Shoigu)下令以火箭彈轟炸他在戰地的傭兵軍營，造成多人死傷。（美聯社）

時值俄烏戰爭進入第16個月，烏國部隊初步反攻，刺探俄國防務之際，瓦格納傭兵集團領導人普里格津(Yevgeny Prigozhin)俄羅斯軍方高層出現內鬨；美聯社分析，這是普亭嚴抓軍權20多年來最嚴重的內鬨，如果莫斯科未能止住內鬥，俄國政壇可能出現多道裂痕，鋪下更多內戰的舞台。

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事不順，近幾個月普里格津不時以污言穢語咒罵俄軍高層，23日他顯然再加碼，譴責國防部長蕭伊古(Sergei Shoigu)下令以火箭彈轟炸他在戰地的傭兵軍營，造成多人死傷，準備動手懲罰紹伊古，俄軍高層反擊，表示要以醞釀兵變等罪名來偵辦普里格津。

美聯社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)表示，普亭獲知這種狀況，「已採一切必要措施」。

普里格津堅稱自己的舉動並非「兵變，而是為正義進軍」；俄國國防部則駁斥普里格津的說法，指瓦格納部隊並未遭遇任何攻擊；聯邦安全局(FSB)轄下的「國家反恐委員會」宣布對普里格津展開調查，另呼籲瓦格納傭兵逮捕自己的頭目。

FSB表示，普里格津的放話「一刀捅在俄軍背後」，不啻想在俄境醞釀軍事衝突。

直到現在，普亭及軍方高層對普里格津的咆哮沉默以對。

普里格津5月在烏東巴赫穆特(Bakhmut)自己手下屍橫遍野的現場，大罵蕭伊古及俄軍總參謀長格拉西莫夫(Valery Gerasimov)孬種、無能，內容令人驚駭。

截至目前國營電視台避而不談普里格津與俄軍高層的衝突，大多數俄國人並不知道此一消息，但政治活躍領袖及閱聽民眾由社群媒體密切追蹤此事，他們跟普里格津一樣蔑視軍方高層。

「國際戰略研究所」俄國及歐亞資深學人古爾德-戴維斯(Nigel Gould Davies)表示，雖說沒人敢講普亭正在失勢，但愈來愈多跡象顯示，俄烏戰爭不順，焦慮、憂心日增，另外就動員必要資源來強力作戰，真碰到很多難題。

俄國 普亭 國防部

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