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泰坦號操控器 疑用50元電玩遙控器改裝

編譯中心／綜合報導
羅許生前接受訪問時親自示範泰坦號的操控器。(截圖自CBS電視畫面)
羅許生前接受訪問時親自示範泰坦號的操控器。(截圖自CBS電視畫面)

華爾街日報」（WSJ）22日報導，潛水器「泰坦號」（Titan）出事，由過去訪問的影片看出，其操控器可能是由網路上售價49.99美元的無線電子遊戲所改裝。

海洋之門探險公司（OceanGate Expeditions）創辦人兼執行長羅許（Stockton Rush）曾於2022年哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）一段訪問影片中表示，公司這艘潛水器是由電子遊戲控制器來操作。

羅許在影片中說：「我們用這個遊戲手把來操作整個東西。」他握著一款看似由電腦周邊產品公司羅技國際（Logitech International）產品改裝的無線遊戲控制器。

目前尚不清楚海洋之門是否將羅技控制器應用於18日出事的「泰坦號」上。海洋之門發言人拒絕回應，而羅技尚未回覆置評請求。

「泰坦號」過去使用的控制器似乎是一款改裝過、帶有延伸搖桿的羅技F710遊戲控制器。

由海洋之門2014年發布的宣傳影片中，海洋之門早期版本的潛水器「獨眼巨人號」（Cyclops）是由索尼（Sony）PlayStation 3控制器操作。

羅技F710遊戲控制器於2010年首次上市，它與使用Windows及ChromeOS作業系統的電腦相容。

韋德布希證券公司（Wedbush Securities）董事總經理派克特（Michael Pachter）表示，這類控制器可用來控制其他機器，只要與機器使用的訊號相同。

市場研究業者弗雷斯特研究公司（Forrester Research）分析師麥肯伊-懷特（Will McKeon-White）表示，遊戲控制器在電玩以外的應用十分常見。由於操作上相對直覺，使用者對它們也有一定的熟悉度，美國軍方和外國軍隊會將它們用於控制車輛和其他應用。

麥肯伊-懷特指出：「使用羅技控制器的問題不在於使用了遊戲手柄本身，而是他們選擇了一個非常、非常便宜的型號。」

華爾街 索尼 證券

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