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富比世獨家調查／網紅創作者個資存中國 TikTok認了

編譯盧炯燊／綜合21日電
富比士雜誌報導指，抖音仍將部分美國及歐洲重要個人資訊，存儲在中國的伺服器內，這抖音公開辯稱的內容有所不符。(Getty Images)
富比士雜誌報導指，抖音仍將部分美國及歐洲重要個人資訊，存儲在中國的伺服器內，這抖音公開辯稱的內容有所不符。(Getty Images)

短視頻應用程式TikTok一直表示，美國及海外用戶的個人資料是存儲在中國境外，然而富比世(Forbes)雜誌報導，TikTok承認，有部分創作者的個資是存放在中國，但他們與一般用戶不同，他們都是能夠透過視頻賺錢的。

TikTok執行長周受資(Shou Zi Chew)3月23日在國會聽證會上堅稱，美國用戶的數據是存放在美國及新加坡，但富比世在數星期後的調查發現，TikTok 已將美國及歐洲網紅，包括TikTok創作者基金(TikTok Creator Fund)的相關人員財務信息，存儲在中國的伺服器內。

創作者基金是TikTok專門用來鼓勵創作者發布優質視頻的獎勵措施，根據視頻的播放量計算獎金。

在富比世揭露內情後，康州民主黨籍聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)及田納西州共和黨籍參議員布萊克本(Marsha Blackburn)即去信周受資要求解釋。

TikTok執行長周受資3月在國會作證，被國會議員認為是有意誤道國會。(美聯社)
TikTok執行長周受資3月在國會作證，被國會議員認為是有意誤道國會。(美聯社)

據悉，TikTok在回應兩人問題時解釋，TikTok應用程式所收集的美國用戶數據，與內容創作者給予TikTok的信人資料是不同的，因為後者可以根據內容及播放量而獲得獎金。

TikTok指出前者的數據是存儲在美國及新加坡的數據中心，但沒有明確說明後者的存儲位置。

而富比世獲得的大量內部文件以及TikTok不同部門的知情人士表明，內容創作者和外部供應商的稅務表格、社會安全號碼及其他信息均存儲在中國， 因為這是由TikTok的中國母公司字節跳動(ByteDance)負責管理及付款。

TikTok在回信裡指出，在國會聽證會被問及的都是有關用戶數據如何受保護，而不是有關內容創作者的數據。

而TikTok取得創作者信息，「就如與大多數公司一樣，我們與企業和個人建立商業關係，並收集和保留某些信息，以遵守相關的審計、會計、稅務和其他法規。」

康州民主黨籍聯邦參議員布魯曼索(右)及田納西州共和黨籍參議員布萊克本(左)，完全...
康州民主黨籍聯邦參議員布魯曼索(右)及田納西州共和黨籍參議員布萊克本(左)，完全不滿意抖音的最新解釋。(美聯社)

兩位參議員在聯合聲明中表示，非常擔心TikTok 將美國人的個人私人數據存儲在中國政府的控制範圍內；他們也說TikTok的高管在回答如何保護美國人的數據時，似乎一再故意誤導國會。

TikTok 富比世 參議員

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