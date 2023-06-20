習近平北京會晤布林肯：盼中美關係穩下來

布林肯（左）此次訪問北京緩和美中關係緊張，離華前並與習近平會面，顯示中方還是維持了一定的規格。(Getty Images)

國務卿布林肯 (Antony Blinken)19日結束訪問中國的行程，他在北京時間19日會見中國國家主席習近平 ，盼穩定美中關係，布林肯重提「四不一無意」承諾，關切中國在台海的挑釁行為；習近平認同世界需穩定的中美關係，但中方拒絕重啟軍事溝通管道。

雙方會談持續35分鐘

習近平19日在北京人民大會堂會見布林肯，美中直到兩人會晤前約一小時才發布消息，談話持續約35分鐘。能否見到習近平一直是布林肯此行成效的指標，以及各界關注的焦點。

習近平強調，世界需要整體穩定的中美關係，「寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮」。習近平表示，兩國共同利益應獲得重視，各自取得成功對彼此都是機遇而非威脅。他並稱，「中國尊重美國的利益，不會挑戰和取代美國」；同樣，美國也要尊重中國，不要損害中國的正當權益。

中國國家主席習近平(中)19日下午會晤到訪的美國國務卿布林肯(左二)，中方是在會面前一小時才對外公開訊息。（歐新社）

習近平說，希望美方採取理性務實態度，和中方相向而行，共同努力，堅持他和拜登 總統在峇里島會晤達成的共識，把有關積極表態落實到行動上，讓中美關係穩下來、好起來。

中國媒體報導，布林肯轉達拜登對習近平的問候，表示拜登相信美中有責任和義務管理好雙邊關係，這符合美國、中國乃至世界的利益。美國媒體報導，美中樂見透過兩國的「聯合工作小組」等方式，不斷努力解決雙邊關係中特定議題。

中國媒體報導，布林肯向習近平重提「四不一無意」承諾，包括不尋求新冷戰、不尋求改變中國制度、不尋求通過強化盟友關係反對中國、不支持台灣獨立，以及無意與中國發生衝突。

美關切中國在台海挑釁

布林肯此行訪中是2018年以來，再次有美國國務卿訪中；布林肯離開北京前舉行記者會表示，他告訴習近平，美方關切中國在台灣海峽的「挑釁行為」，重申不支持台獨。

美國國務院聲明針對台灣的部分僅一段，布林肯強調維持台海和平穩定的重要性，重申美國基於「台灣關係法」、美中三項聯合公報及美國對台「六項保證」的「一個中國政策」至今沒變。

布林肯此行反覆向中方提及軍事溝通管道的重要性，鑑於近來美中多次在海空遭遇事件，以及台灣海峽與南海緊張；他強調，絕對有必要重啟軍事溝通管道。

儘管「中方尚未同意推進這一進程(恢復中美軍事溝通)」，但這是美方會持續努力的優先事項。布林肯說：「這是造成無謂衝突的最快途徑，我們不會放棄恢復(兩國軍事溝通)。」

去年8月，當時的國會眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台後，中國外交部宣布八項反制美方措施，包括取消安排中美兩軍戰區領導通話、取消中美國防部工作會晤；之後美方多次表達期望重啟軍事對話，都遭中方拒絕。

五角大廈印太事務助理部長瑞特納(Ely Ratner)曾公開表示，美方提出的任何官方或非官方通話與會談，都被中方拒絕或不理會，包括本月初欲藉新加坡香格里拉對話契機，邀請中美防長晤談遭拒。