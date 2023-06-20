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美中關係陰影下 留學生為斷航、遭限制行動盤算

布林肯離京 重申美方「不支持」台獨

編譯陳韻涵、茅毅／綜合報導
布林肯在北京兩天旋風式訪問，最後也見到了習近平，成效雖然尚待觀察，但中國媒體卻多給予正面報導。(Getty Images)
布林肯在北京兩天旋風式訪問，最後也見到了習近平，成效雖然尚待觀察，但中國媒體卻多給予正面報導。(Getty Images)

國務卿布林肯(Antony Blinken)於19日(北京時間)會見中國國家主席習近平，他離開北京前舉行記者會，重申美方不支持台獨立場，但也稱台灣若爆危機，會影響全球經濟，今後幾周內可期待美中其他高官互訪；布林肯接受國家廣播公司(NBC)訪問時表示，訪中是穩定關係的「重要開始」，「氣球事件」應結束。

布林肯形容這兩天在北京和習近平等中方領導高層的會談「扎實」，談及美中關係和全球事務等廣泛議題。布林肯關切中國在台海做出的挑釁舉動，但重申美國的「一中政策」迄未改變，美方也不支持台獨，反對任一方片面改變兩岸現狀。

布林肯說，若爆發有關台灣的危機，由於每天有50%的商業貨櫃交通經過台海，以及70%的半導體出口品在台製造，因此很可能產生影響全球經濟的危機。

美中其他高官將互訪

布林肯表示，美中關係「意義重大」，但在他訪中前，顯然處於「不穩定」的時刻，雙方均意識到有必要、有義務加以穩定與負責任地管控，美國對中國帶來的挑戰「洞若觀火」。

他說，美中競爭不應演變為衝突，為化解誤解和誤判，暢通更好的溝通管道很重要。今後幾周內，可期待美中其他高官互訪。他形容，這兩天是雙邊關係向前邁進的正面一步。但他坦言，進展是件難事，不是單靠一次出訪。

布林肯19日接受NBC訪問時形容，此次訪中是穩定美中關係的「重要開端」，並稱兩國應放下間諜氣球事件，「結束那一章」。

布林肯表示，要阻止全球兩大經濟體的關係向下發展，「這不是一次訪問就能促成的成果，即使激烈，在某方面也很有生產力。這是一個好的開始，我認為是重要的開端。」

美中未恢復軍事溝通

美國官員先前下修布林肯此行的預期，稱不太可能有任何突破；布林肯訪中後，美中仍未恢復軍事溝通渠道，中國去年在國會眾院前議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台後，切斷此通訊管道抗議。

布林肯 北京 氣球

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