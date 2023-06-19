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南早：北京聲稱對台「和統」美及盟友日益懷疑

編譯中心╱綜合報導
解放軍海軍徐州艦早前在台灣以東海域戰備警巡。（取材自中國軍網）
解放軍海軍徐州艦早前在台灣以東海域戰備警巡。（取材自中國軍網）

香港南華早報18日報導，分析指出，由於北京對台咄咄逼人的態勢，加上兩岸民意的分歧益增，以致中國聲稱和平統一台灣的承諾，越來越難以取信於美國及其盟邦。針對中國將在未來數年內武力犯台的可能性，美國政軍界日益擔憂。

中央社引述南華早報的內容報導，卡內基國際和平基金會高級研究員趙通(Zhao Tong)表示：「中國宣稱政策一貫，以及實際政策的考量並未發生重大改變，已無法說服美國。」

他說，從美國的觀點而論，近年來北京的走向迥異於以往，並且更加強調「棒子」而非「紅蘿蔔」。

趙通表示：「好比中國官方先前的政策承諾，統一後台灣可維持自己的軍隊，但近期發布的聲明卻拿掉了。」中國資深研究兩岸關係專家、閩南師範大學教授王建民也同意趙通的說法。

王建民指出：「美國關切中國正在加速特別是藉由武力統一…中國持續升高震懾台獨的軍事行動，使得美國評估北京的確打算武統台灣，以致造成了惡性循環。」

今年2月美國中央情報局局長勃恩斯(William Burns)表示，美國的情報推斷，中共領導人習近平已下令軍方準備在2027年前侵略台灣，不過他也說，這並非意味著習決定對台動武。

而趙通也說，勃恩斯的推斷強化一般的認知，也就是北京採取日益強硬的立場，並與北京傾向於和平解決的堅持相左。

和平統一是北京當局長久以來的政策目標，習近平自2012年主政以來，期間他本人和頒布的重要政策文件均一再重申，去年8月，官方公布的對台政策白皮書仍聲稱，和統是中共的「首選」。

但趙通和王建民皆表示，這種立場的宣示，即使對中國民眾而言，也是越來越空洞。

去年10月中共召開20大，習近平重申和平統一的承諾，但他也重申北京另個長久以來的立場，那就是絕對不放棄使用武力。

趙通指出，甚至中國學界深信，北京當局對台政策的重心，已由反獨轉向促統。

雖然反獨促統乍聽之下並無二致，但大部分認為前者比較像是防止，而後者則更加主動積極。

趙通說：「中國學界坦承，台灣民意已產生根本性的變化，使得台灣更不可能主動回歸中國大陸。」

台灣過去兩屆總統大選都是民進黨勝，有鑑於近4年香港情勢的演變，民進黨勝選的其中關鍵，可說是來自於相當比例，反對以一國兩制實現統一的民意力挺。

王建民指出：「和統的可能性日益渺茫，理所當然得著手非和平的統一。」他表示：「台灣議題…是中國最棘手的沉痾，很難化解，日後相當長的一段時間，美中將因台灣而持續針鋒相對。」

解放軍「蘇州號」驅逐艦早前在台灣海峽橫切穿越美國海軍「鍾雲號」驅逐艦前方。（美聯...
解放軍「蘇州號」驅逐艦早前在台灣海峽橫切穿越美國海軍「鍾雲號」驅逐艦前方。（美聯社）

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