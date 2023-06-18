我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中競爭白熱化 雙邊科技協議是否續簽引發爭議

南加蒙面大盜團夥洗劫多商戶 監控全錄

美中競爭白熱化 雙邊科技協議是否續簽引發爭議

中央社／華盛頓17日綜合外電報導
美國與中國於1979年建交時，為促進科技領域交流，共同簽署了一項雙邊協議。美國政府內部正在評估是否要續簽將於今年稍晚到期的「美中科技協議」。（美聯社）
美國與中國於1979年建交時，為促進科技領域交流，共同簽署了一項雙邊協議。美國政府內部正在評估是否要續簽將於今年稍晚到期的「美中科技協議」。（美聯社）

美國與中國於1979年建交時，為促進科技領域交流，共同簽署了一項雙邊協議。40多年來，這項協議促成一系列合作，象徵競爭對手之間可以擱置爭議，攜手並進。

然而，美中關係現正處於幾十年來低點。路透報導，3位熟悉此協議現況的官員表示，美國政府內部正在評估是否要續簽將於今年稍晚到期的「美中科技協議」（US-China Science and Technology Agreement，STA）。

已抵達北京布林肯（Antony Blinken）是5年來首位訪問中國的美國國務卿，外界並不看好他這次訪問會對雙邊關係帶來重大突破。

「美中科技協議」是美中最悠久的合作協議，有關它未來的辯論反映了一個更大的問題，也讓決策者產生分歧：究竟與中國打交道對美國的好處，是否大於賦權競爭對手帶來的風險－尤其此對手可能有著不同的遊戲規則。

「美中科技協議」是1979年北京和華盛頓建交時簽署，此後大約每5年更新一次，即將於今年8月27日到期。此協議向被譽為美中關係的穩定力量，雙方在大氣、農業科技，以及物理、化學等基礎領域合作，為學術和商業交流的繁榮奠定基礎。

這些交流協助中國成長為一個技術與軍事強國，但對北京竊取美國科學和商業成果的擔憂，引發此協議是否應延續的質疑。支持續簽「美中科技協議」的人認為，終止協議會扼殺彼此的學術和商業合作。

儘管美國主流觀點似乎支持續簽，但越來越多官員和議員認為，考慮美中之間的競爭，未來在科學和技術方面的合作意義不大。這些官員因事涉敏感而不願具名。

美國眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）表示，「延續美中之間的科技協議，只會進一步危害美國的研究和知識產權」，「政府必須終止這個過時的協議」。

中國駐華盛頓大使館表示，中國官員1年前曾與美國接洽討論該協議，並稱該協議構成40年「富有成效」的合作基礎。使館發言人劉鵬宇說，「據我們所知，美方目前仍對協議的續簽進行內部評估」。他並補充說，雙方可考慮對原協議進行調整。

北京 布林肯 大使館

上一則

明年美、台大選…美憂時機不再 盼先為11月拜習會鋪路

延伸閱讀

領國防補助卻設孔子學院被關切 阿爾弗雷德大學宣布關閉

領國防補助卻設孔子學院被關切 阿爾弗雷德大學宣布關閉
蓋拉格：台海衝突可能早於2027年 美重新接觸中「行不通」

蓋拉格：台海衝突可能早於2027年 美重新接觸中「行不通」
黎智英國際律師團隊領導：英對港作為有倒退疑慮

黎智英國際律師團隊領導：英對港作為有倒退疑慮
蓋拉格：因美國協商債限未果 將延後率團訪問台灣的計畫

蓋拉格：因美國協商債限未果 將延後率團訪問台灣的計畫

熱門新聞

劉伊娃（Eva Liu，音譯，圖左）和張凱西（Kelsey Chang，音譯，圖右）被惡男推下深谷。劉伊娃因重傷送醫不治，張凱西則因斷樹絆住緩衝，奇蹟般地只受瘀傷和裂傷等輕傷。（圖分別取自linkedIn、美聯社、臉書）

二華女遊歐慘遇惡男 被拋深谷一死一傷

2023-06-17 02:30
局部塗抹而治療勃起障礙的凝膠Eroxon已獲FDA批准上市。（取材自FDA）

可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

2023-06-14 14:36
怎樣才算有錢人？一項最新調查發現，美國人將門檻定在220萬。(Pexels)

快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人

2023-06-14 15:13
中國科學院武漢病毒研究所。（路透資料照片）

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

2023-06-11 10:45
圖為國務卿布林肯(左)離開北京首都國際機場。右二、三分別為中方接機官員、外交部美大司司長楊濤及美國駐中國大使伯恩斯。(路透)

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

2023-06-18 00:03
解放軍對台鉗形封控。(製表／洪哲政)

解放軍攻台「鉗形戰術」現形 台日分別公布情資

2023-06-11 16:40

超人氣

更多 >
3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠

3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠
林志玲7年前「比基尼辣照」被翻出 溼身曲線畢露震撼網友

林志玲7年前「比基尼辣照」被翻出 溼身曲線畢露震撼網友
中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待
遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國

遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國
特斯拉衝買氣 美國Model X和Model S降價約8000美元

特斯拉衝買氣 美國Model X和Model S降價約8000美元