美中競爭白熱化 雙邊科技協議是否續簽引發爭議

美國與中國於1979年建交時，為促進科技領域交流，共同簽署了一項雙邊協議。美國政府內部正在評估是否要續簽將於今年稍晚到期的「美中科技協議」。（美聯社）

美國與中國於1979年建交時，為促進科技領域交流，共同簽署了一項雙邊協議。40多年來，這項協議促成一系列合作，象徵競爭對手之間可以擱置爭議，攜手並進。

然而，美中關係現正處於幾十年來低點。路透報導，3位熟悉此協議現況的官員表示，美國政府內部正在評估是否要續簽將於今年稍晚到期的「美中科技協議」（US-China Science and Technology Agreement，STA）。

已抵達北京 的布林肯 （Antony Blinken）是5年來首位訪問中國的美國國務卿，外界並不看好他這次訪問會對雙邊關係帶來重大突破。

「美中科技協議」是美中最悠久的合作協議，有關它未來的辯論反映了一個更大的問題，也讓決策者產生分歧：究竟與中國打交道對美國的好處，是否大於賦權競爭對手帶來的風險－尤其此對手可能有著不同的遊戲規則。

「美中科技協議」是1979年北京和華盛頓建交時簽署，此後大約每5年更新一次，即將於今年8月27日到期。此協議向被譽為美中關係的穩定力量，雙方在大氣、農業科技，以及物理、化學等基礎領域合作，為學術和商業交流的繁榮奠定基礎。

這些交流協助中國成長為一個技術與軍事強國，但對北京竊取美國科學和商業成果的擔憂，引發此協議是否應延續的質疑。支持續簽「美中科技協議」的人認為，終止協議會扼殺彼此的學術和商業合作。

儘管美國主流觀點似乎支持續簽，但越來越多官員和議員認為，考慮美中之間的競爭，未來在科學和技術方面的合作意義不大。這些官員因事涉敏感而不願具名。

美國眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）表示，「延續美中之間的科技協議，只會進一步危害美國的研究和知識產權」，「政府必須終止這個過時的協議」。

中國駐華盛頓大使館 表示，中國官員1年前曾與美國接洽討論該協議，並稱該協議構成40年「富有成效」的合作基礎。使館發言人劉鵬宇說，「據我們所知，美方目前仍對協議的續簽進行內部評估」。他並補充說，雙方可考慮對原協議進行調整。