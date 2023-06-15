AI工具熱潮帶動人才需求 年薪最高可達37.5萬

全球都急需AI技術研究人才，各大科技公司紛紛提供超過平均水準的薪資吸引人才。(Getty Images)

人工智慧(AI )技術日新月異，全球掀起AI工具熱潮，帶動AI技術研究人才的需求，各大科技公司紛紛提供超過平均水準的薪資吸引人才，年薪最高可達37萬5000元。

ChatGPT母公司OpenAI正徵求經驗豐富的AI學習專員，工作內容包括測試和評估AI系統潛在危險性並研發修復軟體，年薪20萬至37萬元不等，還提供「慷慨的股權分紅」以及29周有薪育嬰假、全家保險 和無限休假等諸多福利 ，上班地點位於舊金山，不過OpenAI會補貼搬家費用。

Adobe則在招聘AI資深創意師，工作內容是對外推廣AI工具使用和教學，因為需要出席活動、親自示範，工作有50%時間需要出差，面試資格是大學學歷優先，並有七年以上社區工作經驗，以及兩年以上創意或使用創意工具經驗，年薪依工作地點而異，自10萬到20萬元不等。

保險公司GEICO因為參與AI事業，也急需一位處理自然語言的遠距數據專家，除了「在數據實驗和行銷兩種行業皆有創新經驗和熱情」，並要求三年以上數據科學經驗以及統計學等專業知識，年薪12萬至19萬元不等，GEICO還提供無等待期的保險、401k利潤分紅以及學費補貼等多項福利。

ShortList Recruitment也在招聘AI研究員，由於客戶多為國內AI技術領先企業，亟需高科技研究員，遠距工作基本年薪20萬至24萬元，要求三年以上AI技術研發經驗並具備AI深度學習(Deep Learning)專業知識。

微軟(Microsoft)招聘數據註解員，則只需高中畢業，具備魁北克法語(Quebec French)說寫能力，以及兩年以上故障排除或客服經驗即可，年薪約10萬5000元。

AI安全研究公司Anthropic更提出高達37萬5000元年薪，招募即時工程暨管理員，工作內容是「發現、測試並記錄最佳執行」，要求具備「創造性駭客精神與熱中解決難題」以及「透過強大安全技術造福社會」的精神，就是最佳人選。