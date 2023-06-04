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台海緊張升溫 德2024年將派2艘軍艦赴印太地區

中央社／柏林4日綜合外電報導
佩斯托瑞斯4日在「香格里拉對話」亞洲安全會議上發表談話時表示，各國有必要捍衛以規則為基礎的國際秩序，保護海上主要通道。（Getty Images）
佩斯托瑞斯4日在「香格里拉對話」亞洲安全會議上發表談話時表示，各國有必要捍衛以規則為基礎的國際秩序，保護海上主要通道。（Getty Images）

考量中國與台灣及南海爭議的緊張情勢升高，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）今天表示，德國2024年將派2艘軍艦前往印度太平洋地區。

佩斯托瑞斯今天在「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議上發表談話時表示，各國有必要捍衛以規則為基礎的國際秩序，保護海上主要通道。

根據德國國防部發出的講稿，佩斯托瑞斯指出：「為此，德國聯邦政府已於2021年派出一艘巡防艦前往印太地區，2024年將再於這個地區部署海上資產，這次是一艘巡防艦及一艘補給艦。」

他還說，這些部署並未針對任何國家，「恰巧相反，這些部署致力於保護基於規則的國際秩序，我們都已簽署並應從中受益。無論是在地中海、孟加拉灣還是南海國家」。這番話顯然針對中國而來。

德國在印太地區擴大軍事布署，讓自身在安全與經濟利益之間面臨兩難，因為中國是柏林當局最重要的貿易夥伴。

2021年，德國布蘭登堡級巡防艦「巴伐利亞號」（Bayern）進入南海，當時是暌違近20年後德國軍艦的首次。在西方對中國領土野心的憂慮逐日升高之際，一般認為德國的作法是加入其他西方國家的陣營，擴大在印太地區的軍事布署。

德國 國防部 聯邦政府

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