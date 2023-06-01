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避免違約… 債限法案 314:117眾院過關

記者顏伶如／綜合報導
眾院31日晚間以懸殊票數通過拜登和麥卡錫的債限協議，這也是麥卡錫自今年一月艱困的選上眾院議長以來，通過的第一個重要法案。（Getty Images)
眾院31日晚間以懸殊票數通過拜登和麥卡錫的債限協議，這也是麥卡錫自今年一月艱困的選上眾院議長以來，通過的第一個重要法案。（Getty Images)

眾院31日晚間以314票對117票表決通過拜登總統與眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)達成的債限協議，躲過美國可能出現史上第一次政府債務違約危機的首道障礙；債限法案在民主、共和兩黨眾議員支持下過關，將送交參院表決；參院領袖已承諾將盡快行動，拜登則說非常期待簽署法案，讓法案正式生效成為法律。

白宮讓步 刪減支出

長達數月的談判過程裡，白宮最後做出讓步，同意刪減政府支出，換取共和黨讓31.4兆聯邦舉債上限凍結兩年。

交易老手 拜登斡旋

華爾街日報報導，從債限磋商結果可以看出，麥卡錫權位穩固，有辦法在與民主黨交涉高風險交易，又能守住議長寶座，沒被黨內同僚發動罷免；對於拜登來說，這回談判更加擦亮「擅長促成交易」的個人招牌，顯示拜登在與共和黨斡旋時願意妥協，找到雙方都能接受的折衷空間。

眾院31日晚上通過提高債限法案，現送交參院討論，以期在6月5日債務違約之前完成立...
眾院31日晚上通過提高債限法案，現送交參院討論，以期在6月5日債務違約之前完成立法，此債限將到明年總統大選之後再度檢討。圖為眾院議長麥卡錫(中)在通過法案後發表談話。（Getty Images)

財政部長葉倫(Janet Yellen)先前提出警告，政府到了6月5日將無力償還債務，倘若政府違約，經濟將受到重創，金融市場為之大亂，除非國會能有行動。

最終協議 溫和版本

兩黨在彼此較勁的債限談判中，共和黨企圖以調高舉債上限為籌碼，逼迫拜登同意大幅刪減預算，幾項拜登重大施政計畫也要大規模縮水；不過，最終版本的債限法案是雙方取得協議的較溫和改變。

根據法案內容，舉債上限將凍結至2025年1月1日，也就是等到2024年總統大選過後，才要面對下一次的債限角力戰。

2024會計年度某些可支配支出(discretionary spending)遭到削減，2025會計年度預算增加訂有1%上限；社安金、俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險(Medicare)的絕大多數預算，法案基本上並未碰觸。法案內容還包括加速能源申請計畫審核，對領取糧食券(food stamp)民眾增加工作規定的新要求。

10年赤字 減1.5兆元

無黨派組織國會預算處(CBO)指出，債限法案將在未來十年裡讓政府赤字減少1.5兆元。

某些保守派共和黨眾議員抱怨，與今年4月在眾院通過的共和黨法案相比，債限法案裡的預算刪減實在太少。部分極右派眾議員一度揚言，麥卡錫如果對白宮讓步太多，就會面對罷免。

自由派民主黨眾議員則對法案中領取糧食券工作規定、能源計畫執照等感到不滿。拜登強調，法案並未涉及紅藍卡，去年通過的「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act)中絕大多數氣候與稅法條款也都維持原貌，只不過國稅局(IRS)獲追加的經費遭到縮減。

趕在6月5日債限違約之前，聯邦眾院31日通過提高債限法案，將立即送到參院審議。（...
趕在6月5日債限違約之前，聯邦眾院31日通過提高債限法案，將立即送到參院審議。（Getty Images)

拜登 預算 共和黨

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