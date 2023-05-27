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美商務部長：印太經濟架構已就供應鏈預警達成協議

中央社／底特律27日綜合外電報導
美國商務部長雷蒙多。（Getty Images）
美國商務部長雷蒙多。（Getty Images）

美國商務部雷蒙多（Gina Raimondo）今天表示，印太經濟架構14國的貿易部長已「基本完成」一項使供應鏈更具彈性且更安全的協議談判。

路透報導，雷蒙多在底特律（Detroit）印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）貿易部長會議後的記者會上表示，全球首見的這項協議呼籲各國成立委員會，負責協調供應鏈活動，並設立「危機應對網絡」，以向IPEF國家發出供應鏈中斷的早期預警。

該協議將為IPEF國家提供緊急溝通管道，以在供應鏈中斷期間尋求支持，在危機期間更緊密協調，最終更加快速地恢復供應。

雷蒙多指出，在COVID-19大流行期間，半導體短缺導致美國汽車生產停擺，數以千計的工人無事可做。

她說，「我可以告訴你們，我很渴望在疫情期間擁有這樣的危機應對網絡。它絕對會幫助我們確保美國的就業機會，並讓供應鏈持續運轉。」

由美國商務部主導的供應鏈協議是IPEF一年來的首個具體成果，但供應鏈問題只是IPEF的四大議題之一。

其他議題——貿易、氣候轉型、勞工和包容性——更為複雜，預計需要更長時間進行談判。

商務部表示，供應鏈協議還包括成立一個新的勞工權利諮詢委員會，旨在提高供應鏈中勞動標準，委員會將由政府、勞工和雇主代表組成。

供應鏈 雷蒙多 商務部

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