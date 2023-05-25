關係解凍？美中商務部長今華府會 氣球事件後首次部長會晤

商務部長雷蒙多(左圖)將與到訪的中國商務部長王文濤(右圖)會談。(美聯社、路透)

經過接連幾個月的口水戰，美中關係步入新的階段，這可能決定這兩個大國能否恢復今年早些時候因為一個中國氣球而脫軌的高層交流。

路透24日引述知情人士說法報導，國務院 東亞局負責中蒙台事務副助卿暨中國協調處處長華自強(Rick Waters）將去職，這是繼6月將退休的副國務卿薛曼(Wendy Sherman)後，國務院第二位異動的處理對中國事務的高階官員。

據報導，華自強24日在一場內部會議中透露他將卸下副助卿一職，但依然留在國務院工作。

路透兩周前報導，國務院為了避免傷害已經脆弱的美中關係，延後對中國涉及人權侵犯的制裁、出口管制和其他敏感作為；當時報導就引述華自強曾轉寄相關內部指示。

路透報導，華自強在拜登 政府裡面支持對中國交往，並在國務院去年底成立中國處時擔任首屆處長，負責向亞太助卿康達(Dan Kritenbrink)以及薛曼報告；他擔任東亞局副助卿約2年。

而定25日在華府舉行的一場晚宴將可以初步觀察出雙方成功恢復高層交流的可能性，屆時商務部長雷蒙多將與到訪的中國商務部長王文濤舉行會談。這將是拜登任內兩國首次在華盛頓舉行部長級會晤。

雷蒙多表示將向王文濤說明，美國政府的政策意圖本質上是為了降低風險，而不是與中國脫鉤，她願意在雙方都能接受的條件下推動兩國經濟關係向前發展，她期待今年稍晚訪中。

華爾街日報報導，美中關係回溫的另一個考驗將是兩國防長是否會像過去那樣，在新加坡年度香格里拉安全論壇的場邊會晤。此次論壇將於6月初舉行。中國希望美國取消多年前對中國新近上任的國防部長的制裁，以此作為雙方防長會晤的前提條件。拜登總統上周末表示，美國正就這一要求進行討論，不過國務院和其他官員隨即改口否認。

這些擬議中的雙邊會晤將代表著拜登所說的雙方關係「解凍」；近來兩國意外開展一系列外交活動，為這種「解凍」創造了條件。而之前一段時間中美在國際舞台上一直呈現劍拔弩張、時而激烈交鋒的局面。

恢復接觸的動力來自於北京 和華府對穩定兩國關係的共同期望，儘管各自的出發點不同。

美中就台灣問題和烏克蘭戰爭等事宜發生摩擦之際，拜登政府需要穩定與北京方面的關係。

據現任和前任美國官員稱，這是為了防止緊張局勢升級為衝突，同時也是為了向盟友和其他國家表明，拜登政府可以處理好與北京的工作關係。

最近幾個月中國政府基本對華府冷處理，現在也有緩和關係的理由。北京的優先事項是為領導人習近平出席11月APEC舊金山峰會以及與拜登可能的會晤鋪路。不過，中美官員表示，準備的時間已經不多。

曾在歐巴馬政府擔任白宮國安會亞洲事務資深主任、現為喬治城大學教授的麥艾文表示：「這是一個機會，但是有些脆弱。儘管競爭加劇，但北京和華府將努力重建基本的溝通管道。」

與此同時，緊張關係的任何緩和跡象都可能是脆弱的。

華府智庫戰略暨國際問題研究中心(CSIS)的中國問題專家白明表示：「美中關係中的結構性信任太少，敵意太多，就像我們在中國偵察氣球事件中看到的那樣，稍微風吹草動就能打亂雙邊關係的最新進展，使其脫離原有軌道。」

「中國希望美方表現出誠意，」華盛頓智庫史汀生中心中國項目主任孫韻說，「中國不希望看到，在舉行此類會談後，美國的制裁只增不減。」