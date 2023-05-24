佛州州長德桑提斯 今將在推特宣布參選總統

佛州州長德桑提斯預計今天宣布投入總統選舉，爭取共和黨提名。（路透）

路透23日報導，佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)24日晚間將宣布爭取共和黨2024年總統大選提名；新冠疫情期間，德桑提斯積極抵抗封鎖政策，在佛州炒作引發兩極化反應的文化議題，受到保守派選民高度喜愛；德桑提斯正式宣布角逐共和黨初選之後，將與前總統川普 形成對決態勢。

與川普對決 爭共和黨提名

被視為共和黨內川普最大競爭對手的佛州州長德桑提斯，預計今天正式對外宣布投入總統大選。（路透）

德桑提斯團隊證實，德桑提斯24日將在推特 (Twitter)與推特執行長、科技富豪馬斯克(Elon Musk)對話時宣布參選，同一時間將向聯邦選舉委員會(Federal Election Commission，FEC)遞交參選文件。

國家廣播公司新聞網(NBC News)23日是第一個報導德桑提斯23日將宣布參選的媒體。

馬斯克：不為特定人選背書

馬斯克透露，佛州州長德桑提斯今天將在與他對談時做出重大宣布，外界認為就是宣布參選總統。（路透）

馬斯克23日參加華爾街日報在倫敦舉辦的CEO理事會峰會(CEO Council Summit)時證實，將在德桑提斯宣布參選時現身，但強調並不是為德桑提斯背書。馬斯克說：「目前我不打算為任何特定候選人背書，但我對於推特成為某種形成的鄉鎮廣場感到有興趣。」

2022年11月，德桑提斯贏得州長連任選舉。德桑提斯是共和黨內迅速走紅的政治明星，募款實力雄厚，被認為是川普再戰2024黨內初選的頭號威脅。

德桑提斯2018年首次參選佛州州長時便獲得川普背書，川普執政四年期間，德桑提斯則是川普親密盟友。不過，川普卸任之後，德桑提斯努力經營個人政治品牌，44歲的他被看好比76歲的川普更能代表共和黨的未來。

透過與馬斯克推特對談宣布

美聯社報導分析，德桑提斯選擇透過推特宣布參選的手法，堪稱效法從企業家轉為實境電視節目明星，最後進軍政壇問鼎白宮的川普；報導指出，過去幾天有關德桑提斯宣布參選的時間、地點出現多種版本，某些親近人士研判，德桑提斯陣營放出各種相互矛盾的虛實消息，真正用意在於過濾哪些人是洩密者。

川普陣營嘲諷：怕與民互動

連續幾個月來，川普在社群媒體不斷抨擊德桑提斯，德桑提斯即將正式宣布參選的消息傳出，川普陣營立即抓住機會嘲諷。一名川普顧問便對POLITICO新聞網站說：「透過推特宣布對德桑提斯而言非常完美，如此一來他就不必跟群眾互動，媒體也沒辦法對他提問任何問題。」

挺川派超級政治行動委員會「讓美國再度偉大」(Make America Great Again Inc)發言人李威特(Karoline Leavitt)23日發表聲明說，德桑提斯宣布參選的安排是「現代史上最與民眾脫節的競選活動」。