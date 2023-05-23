美國若倒債 全球經濟無一倖免 150萬個工作機會2周就消失

美國如果債務違約，不僅是美國內部問題，因為無法付錢給供應鏈或是還其他國家的利息，馬上會牽動國際經濟。（美聯社）

「穆迪分析」(Moody's Analytics)機構推估如果美國國債 違可能出現的全球經濟景況：不僅自己經濟陷入衰退，中國工廠訂單來源會枯竭，認購美國公債的瑞士投資 人就將慘虧，可以說全球經濟無一角落能倖免；只要美國倒債逾兩周，就業 機會就會消失150萬個，全球經濟體制將受多重震波衝擊。

美聯社22日報導，穆迪首席經濟學者贊迪(Mark Zandi)等人指出，只要美國國債違約逾兩周，經濟就會快速、大幅走軟，就業機會大量消失，要是政府違約更久，例如持續到夏季，後果就不是「悲慘」一詞能形容的，經濟會負成長，780萬個就業機會消失，借款利率飆高，失業率由目前的3.8%竄升到8%，股市崩盤，美國家庭財富蒸發達10兆元。

萬一美國倒債，將影響美國債信，美元可能貶值，連帶影響國際金融。（美聯社）

加深倒債焦慮的原因在美國國債長久以來被視為超級安全。太多金融活動靠著對美債的信心在運行；美債也是全球商業的基石，信任美國而支撐全球商業發展數十年；違約將震碎規模達24兆元的美國國債市場，各金融市場陷入冰封，引發國際危機。

全球經濟正面臨一大堆威脅，由通膨、利率高漲，到俄國入侵烏克蘭的影響還在持續，各威權政體加緊箝制，不少國家愈來愈質疑美國在全球金融占有的超大地位，此時竟還出現倒債危機。

美國政界高層過去一般都設法不踩懸崖邊緣，在為時已晚之前就調升債限。1960年以來國會調升、修訂或延長債限78次，最近一次在2021年。

但隨著國會黨派裂隙加寬，又連年增加開支，大幅減稅，債限問題已然惡化。

彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)資深學人奧伯斯特非爾德(Maurice Obstfeld)指出，假如對美國國債的信任受到侵蝕，不管原因是什麼，全球體制都會受到劇震，對全球經濟成長帶來無限惡果。

美國國債被視為安全的投資標的，因此國際銀行法規認定其為零風險；外國政府及民間投資人持有的美債約7兆6000億元，占美債市場約31%。

美債與美元連動；國際貨幣基金數據指出，世界各國央行持有的外匯儲備裡，美元帳戶占58%、歐元20%、中國人民幣3%。

目前上演的債限大戲肯定會加深外界對美國、美元擁有龐大金融影響力的質疑；奧伯斯特非爾德表示，全球經濟目前處於相當脆弱狀態，危機叢生，若再把美債信用問題拋進去，實在不負責任到不可思議的地步。