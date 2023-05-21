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G7峰會閉幕 日相：再度確認台海和平穩定重要性

中央社／廣島21日專電
岸田文雄21日下午在廣島和平紀念公園原爆罹難者慰靈魂碑前舉行國際記者會，他指出，這次峰會再度確認了台灣海峽和平穩定的重要性。（路透）
岸田文雄21日下午在廣島和平紀念公園原爆罹難者慰靈魂碑前舉行國際記者會，他指出，這次峰會再度確認了台灣海峽和平穩定的重要性。（路透）

七大工業國集團（G7）領袖高峰會中午閉幕，輪值主席國日本首相岸田文雄下午舉行記者會時指出，這次峰會再度確認了台灣海峽和平穩定的重要性。

岸田今天下午在廣島和平紀念公園原爆罹難者慰靈魂碑前舉行國際記者會，他表示世界80億人民全部都成為「廣島市民」的話，核武就會從地球上消失。

岸田說：「為了展現守護和平的決心，廣島是最適合的地方。」強調在廣島舉辦G7峰會的意義。

廣島於1945年8月6日遭到美軍原子彈轟炸，當年罹難者逾14萬人，後來廣島成為告誡世人核武的恐怖、和平的重要性的地方。

岸田指出，目前大家正面臨俄羅斯侵略烏克蘭，動搖國際秩序的課題。在此嚴峻的安全保障環境中，要向世界展現堅持基於法治的自由開放的國際秩序，堅守和平繁榮的決心，這是今年身為G7輪值主席國日本被賦予的使命。他說為了以武力改變現狀，揚言要動用核武的恫嚇或動用核武，是絕對不可以發生的。

國際社會現在看到俄羅斯企圖以武力片面改變國界，正站在歷史的轉捩點。這次G7峰會，日本邀烏克蘭總統澤倫斯基與會，就是要展現G7與烏克蘭堅定不移的連帶關係。G7確認了基於法治自由開放的國際秩序重要性，這次再度向世界強力展現守護此決心，意義深遠。

岸田重申，絕對不容許以武力片面改變現狀的企圖，G7會努力帶來和平。岸田說他向G7成員領袖說明了自由開放印太的重要性。

日本是亞洲唯一的G7成員，這次時隔7年在日本舉辦，也討論了印度太平洋的議題。他在峰會上說明為了實現自由開放的印太（FOIP）的新計劃，G7領袖一致同意將合作努力促成。

他說，有關中國，這次峰會也進行討論，有關對中國的憂慮直接傳達給中國知曉的重要性、在全球議題等方面與中國合作的必要性，G7領袖均持一致看法。同時期盼中國在國際社會身為負責任的一員行動，G7有準備與中國建立具建設性且穩定性的關係。

有關東海、南海的情勢，G7表示深感憂慮，一致同意反對以武力或威脅片面改變現狀。此外，G7再度確認了台灣海峽的和平穩定的重要性，敦促兩岸問題和平解決。

G7 日本 烏克蘭

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