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尹錫悅G7場邊會澤倫斯基 承諾提供掃雷設備等支援

中央社／首爾21日專電
尹錫悅19至21日受邀出席在日本廣島進行的七大工業國集團（G7）高峰會，21日與特別來廣島參與最後一天議程的澤倫斯基在場邊會面，討論支援烏克蘭方案等。（美聯社）
尹錫悅19至21日受邀出席在日本廣島進行的七大工業國集團（G7）高峰會，21日與特別來廣島參與最後一天議程的澤倫斯基在場邊會面，討論支援烏克蘭方案等。（美聯社）

南韓總統尹錫悅今天在日本廣島與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，表示將提供掃雷設備等，從外交、經濟、人道面上支援烏克蘭。

尹錫悅19至21日受邀出席在日本廣島進行的七大工業國集團（G7）高峰會，今天與特別來廣島參與最後一天議程的澤倫斯基在場邊會面，討論支援烏克蘭方案等。

南韓總統辦公室透過書面資料說明，尹錫悅在會中表示，南韓相當重視自由、國際合作及基於規範的國際秩序，重申對烏克蘭的支持，「南韓政府將與國際社會合作，從外交、經濟與人道面等提供烏克蘭所需的各種協助」。

澤倫斯基也對南韓至今持續支持保障烏克蘭人民的自由表達謝意，希望能擴大與南韓合作，早日終結烏克蘭的戰爭狀態。

尹錫悅接著表示，南韓政府會爭取盡快提供掃雷裝備、緊急護送車輛等烏克蘭當前最需要的設備。

烏克蘭第一夫人歐倫娜‧澤倫斯基（Olena Zelenska）不久前訪韓拜會尹錫悅時，就直接提出希望韓方援助探測及清除地雷的設備、救護車等非殺傷性軍事設備，但未要求支援殺傷性武器。

澤倫斯基與尹錫悅今天會中論及烏克蘭戰後重建問題，南韓總統辦公室表示，韓方將持續為南韓企業參與烏克蘭重建提供必要協助。

烏克蘭 南韓 澤倫斯基

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