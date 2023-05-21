G7峰會／美歐展團結 對中國「更強硬」

21日閉幕的廣島G7峰會上，美國和歐洲團結一致對中國發出強硬的信息。圖為G7峰會會場。(美聯社)

七大工業國集團(G7 )領袖20日發表聯合聲明，表示強烈不滿中國的對俄羅斯、台灣立場，以及貿易霸凌、經濟壟斷、干涉他國內政；Politico政治網站表示，聲明反映美國、歐洲、日本 取得廣泛共識，認為對待中國有必要改弦易轍。

G7領袖在日本廣島集會，20日發表聯合聲明時間，約與烏克蘭 總統澤倫斯基抵達當地相同，聯合聲明同時要求北京增加行動，以阻止俄烏戰爭。

要求中施壓俄 阻俄烏戰

聯合聲明表示，「我等呼籲中國向俄國施壓，停止其軍事侵略，立即、完全、無條件把軍隊撤出烏克蘭」、「我等鼓勵中國基於領土完整、聯合國憲章的原則及使命，支持全面、公正及持久的和平，包括中國直接與烏克蘭對話。」

報導指，美國及歐洲是G7的兩大主心骨，就對中言詞能達成一致，意義重大，對法國及德國更是如此，兩國焦點放在對中國採安撫態度，由最後聲明可反映出來；最後聲明談中國的篇章開頭便說，「我們有所準備，要與中國建立有所建設、穩定的關係」。

G7反覆強調「去風險而非脫鉤」，顯然是首肯歐盟對待中國的手法，畢竟歐盟成員國對完全斬斷與中國商業關係，感到猶豫。

今年聯合聲明對台灣言詞則與近些年相同，「我們重申台海兩岸和平穩定十分重要，與國際社會的安全繁榮密不可分」，再表示就一中政策而言，「基本立場並無變化」。

呼籲中國 勿做干涉活動

今年聯合聲明新加元素除了俄國，另提到中國的干涉他國內政，反映逐漸關切中國在各國設立「海外警察站」、「我們呼籲中國…勿做干涉活動，而活動的目標在破壞吾人社會的安定安全、憲政制度及經濟繁榮」；聲明中指出，維也納公約對外交事務設有規範。

就全球經濟而言，大西洋兩岸及日本現都認為，有必要從根本來改變經濟全球化動向，安全是政策考量的前提。G7峰會聲明表示，七國的政策手法並非旨在傷害中國，也非試圖阻撓中國的經濟進展開發，中國按國際規則行事而成長，合乎全球利益。

聯合聲明表示，七國也不想脫鉤或轉向鎖國；只是同時，七國體認出經濟韌性要去風險、多元化，故將個別、集體地採取步驟，投資在提振自己的經濟活力，減少對關鍵供應鏈過度依賴。