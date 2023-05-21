澤倫斯基與G7領袖合影 出席峰會議程

烏克蘭總統澤倫斯基(右)21日抵達日本廣島參加G7峰會，會中與美國總統拜登(左)見面。(美聯社)

烏克蘭 總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）20日搭乘法國政府專機抵達日本廣島機場，於東京時間21日上午在出席G7 峰會議程前先跟G7領袖合影，並跟日本首相岸田文雄短暫交談。

日本放送協會（NHK）報導，澤倫斯基今天（21日）上午透過推特發文表示，「廣島。用跟加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）的會談來開始七大工業國集團（G7）峰會的一天」。澤倫斯基上午也跟印尼總統佐科威（Joko Widodo）會談。

烏克蘭總統澤倫斯基(右五)21日抵達日本廣島參加G7峰會，與其他七國領袖、歐盟兩位代表合影。(美聯社)

身著卡其色服裝的澤倫斯基今天上午10時30分過後，與G7領袖等人在會場合影。澤倫斯基兩側分別是岸田文雄及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。

在合影前，澤倫斯基先跟歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）及馬克宏交談，之後再跟一旁的岸田短暫交談。合影後要轉往議程會場時，美國總統拜登還把手搭在澤倫斯基肩上比肩同行。

今天上午10時48分，G7峰會舉行以烏克蘭情勢作為主題的議程，與會人士包括澤倫斯基。這項議程持續到上午11時44分結束。

烏克蘭總統澤倫斯基21日抵達日本廣島參加G7峰會，與其他七國領袖、歐盟兩位代表開圓桌會議。(美聯社)

接著在中午12時，召開以「邁向和平、穩定及繁榮的世界」為主題的議程，與會人士包括8個受邀國領袖及7個國際機構代表，澤倫斯基同樣在與會之列。

岸田在中午這場議程開頭致詞時說，澤倫斯基也參加這場會議，該如何因應以烏克蘭情勢為主的國際社會正面臨的和平及穩定挑戰，希望大家深化討論。