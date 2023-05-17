「沒時間浪費」葉倫周四晤各大銀行執行長 討論債限

財長葉倫再次提醒要避免債限到期。(路透)

在美國債務上限達頂逼近下，150名企業領袖16日致信國會，警告違約將造成經濟災難；而財政部長葉倫 (Janet Yellen)也將於18日在華府會晤各大銀行執行長，討論債限與金融危機的因應方式。

有線電視新聞網(CNN)引述消息人士報導，18日與會的業界領袖包括摩根大通(JPMorgan Chase)執行長戴蒙(Jamie Dimon)、花旗集團(Citigroup)執行長范潔恩(Jane Fraser)，討論議題包括債限與銀行危機；另據美國銀行(Bank of America)證實，執行長莫尼罕(Brian Moynihan)也會出席。

銀行領袖會議恰逢研究與倡議組織「銀行政策機構」(Bank Policy Institute)舉辦的年會，該機構代表數十家銀行，包括高盛 (Goldman Sachs)、富國(Wells Fargo)和花旗。

戴蒙曾多次公開討論債限議題，他上周接受彭博(Bloomberg)專訪時警告，違約將會造成「潛在災難」，可能讓金融市場陷入「恐慌」風險。

白宮與共和黨領袖難以達成債限協議之際，葉倫持續警告違約可能造成的經濟代價；葉倫16日表示，「時間緊迫，美國經濟懸在一繫，數以百萬計的人生活也是如此，沒有時間可以浪費。」

她持續呼籲執行長與企業領袖討論債限未能上調的後果，近150名企業16日發表給拜登 總統與國會領袖的公開信，呼籲雙方採取行動，否則將面臨「慘烈情況與潛在的災難後果」，簽署人包括多名主要企業與金融機構的執行長，包括摩根史丹利(Morgan Stanley)執行長高聞(James Gorman)、高盛(Goldman Sachs)集團執行長蘇德巍(David Solomon)、那斯達克(Nasdaq)證券交易所執行長傅利曼(Adena Friedman)、捷藍航空(JetBlue)執行長海斯(Robin Hayes)等。

信中寫道，「未能解決目前障礙可能導致更悲劇的後果，儘管美國經濟大致強勁，通膨仍對金融體制造成壓力，包括多間銀行倒閉；若國家違約，更慘的情況將會發生，削弱我國在全球財務體系的立場。」