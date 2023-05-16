特檢官報告：FBI調查川普「通俄案」太草率 且有偏頗

特別檢察官杜然發表調查前總統川普通俄案的報告，指聯邦調查局的調查存有嚴重瑕疵，完全採信不利川普的信息。（路透）

司法部 指派的特別檢察官杜然(John Durham)歷經四年調查後，15日公布306頁的報告指出，對於俄羅斯 與川普 2016競選團隊串通的傳聞，聯邦調查局(FBI)當初根據大多仰賴沒有經過證實的原始情資，過於草率展開調查；前總統川普15日在調查報告公布後接受福斯數位新聞(Fox News Digital)訪問時說，杜然認為根本不應該啟動「通俄案」調查，因此前任聯邦調查局局長柯米(James Comey)及民主黨必須為耗時數年的「通俄案」調查面臨究責。

川普說：「我跟美國大眾都成了這場漫長叛國鬧劇的受害者，民主黨是始作俑者，都是柯米帶頭的。」川普表示：「害我們國家經歷這一切，他們一定要付出慘重代價。」

歷時四年，特別檢察官杜然調查川普通俄案的報告指出，調查局及司法部門沒有實質證據指川普的選舉與俄國有關。（美聯社）

長久以來，川普及挺川陣營多次聲稱杜然調查將揭穿執法機關與情報官員之間的大規模舞弊；然而，15日公布的調查報告並沒有川普陣營所說的驚天爆料結果，聯邦檢察官只讓一名默默無聞的聯邦調查局人員認罪，另外兩件犯罪起訴案開審後檢方均敗訴。

快速展開調查不符常規

杜然調查報告中指出，聯邦調查局與司法部出現一連串失誤，導致調查人員在2016年大選緊鑼密鼓進行之際，承擔了具有高度政治性的調查任務，設法釐清川普競選團隊是否與俄羅斯勾結，企圖影響大選結果。

調查報告批評聯邦調查局僅憑著「不成熟、未經分析、未獲證實的情資」便啟動全面調查，展開調查速度之快，明顯不符常規；調查人員一再依賴「確認偏差」(confirmation bias)，忽視或以各種理由排除川普競選團隊與俄羅斯並沒有串通的所有證據。

2019年，川普任內的司法部長巴維理(William Barr)任命杜然為特別檢察官。當時特別檢察官穆勒(Robert Mueller)才剛結束「通俄案」調查後不久。穆勒調查最後雖然提出大約30項犯罪起訴，約有六名川普部屬遭定罪，並指俄羅斯介入川普選舉團隊，川普選舉團隊也歡迎俄羅斯出手相助，但穆勒調查團隊卻查無俄羅斯與川普團隊串通改變選舉結果的證據。

眾院要傳杜然作證

眾院司法委員會主席、共和黨籍俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)15日在推特發文寫道，委員會已經與司法部聯絡，要求杜然下周出席作證。