華府有意促成美中防長新加坡會面 北京「1原因」冷拒

美國國防部長奧斯丁。(歐新社)

國防部長奧斯丁有意6月在新加坡國際安全論壇「香格里拉對話」期間，會見中國新防長李尚福，中國的回應是：機會渺茫，因為李尚福2018年任將領時，涉進口俄國軍火案，遭美國制裁。

美國的回應則是：這項制裁無礙兩人在第三國會面；但消息人士認為，只要制裁令還在，中國幾乎不可能同意兩人會面。李尚福3月才上任國防部長，消息人士說，拜登 政府也不可能取消制裁。白宮對此不予置評。

兩國其實都希望多舉行高層會談，美國更主動放出風聲，說願意安排部長級官員訪問北京 ，但兩國防長要見面，就遇到上述的困難。

中國國防部長李尚福。(Getty Images)

拜登和習近平去年11月在印尼峇里島G20峰會期間會談後，同意穩定雙方關係，但正要啟動高層會談，2月就發生中國偵察氣球進入北美大陸，遭美方擊落事件。

兩國刻正洽商美國國務卿布林肯、財政部長葉倫和商務部 長雷蒙多訪問中國事，美方也希望拜登和習近平通個電話，算是走過汽球事件的不愉快。

雙方軍事高層 幾乎中斷聯繫

兩國軍方高層過去一年很少來往，引發各方越來越擔心這樣下去會出問題；美國印度洋太平洋地區指揮部總司令艾奇利諾(Admiral John Aquilino)海軍上將連兩年想會見中國將領，不得要領；參謀聯席會議主席密利將軍自汽球事件後，也斷了和中國參謀總長的聯繫。

由國際戰略研究中心主辦的「香格里拉對話」，是美中防長時常見面、對話的場合，去年奧斯丁就趁論壇期間，和中國防長魏鳳和舉行了雙邊會談。

溝通陷入僵局 美控責任在中

五角大廈說，美國軍方希望和中國軍方高層的溝通「保持暢通」，但北京多次「不顧、拒絕、取消」美國軍方的要求，溝通陷入僵局，責任在中方。

中國駐美大使館說，兩國仍在進行「必要的溝通。」美國駐華大使伯恩斯11日會見了中國商務部長王文濤；前一天，也拜會過中國外長秦剛。

喬治城大學中國事務專家米岱若斯(Evan Medeiros)說，美國要達成「嚇阻、包圍」中國的目標，最佳辦法就是向亞洲夥伴展現自己「隨時願與北京對話」的態度。