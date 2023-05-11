偷渡大潮來臨 拜登承認：美墨邊境會混亂

美國強制遣返令11日到期失效，美墨邊境再爆發偷渡潮。圖為一群委內瑞拉的無證客在等待多日後，10日終於能進入美境，進行身分登記，高興地向還在等候入境通知的同鄉揮手。(路透)

在疫情期間實施，以公共健康為由驅逐無證移民的「美國法典第42條」(Title 42)將於11日失效，預計到時會有更多無證移民湧至，甚至每天多達逾萬人。總統拜登 承認，到時美墨邊境將會有一段時間出現混亂。目前已有550名美軍已開抵邊境，而還有更多的無證移民正在考量何時越境。

美國是在2020年川普仍在執政時開始實施第42卷，讓美方能夠迅速遣返無證移民，經多次延期後馬上就要結束，美國已實施一系列新政策，除取締非法過境點，同時為通過政府應用程式在線申請、有擔保人並通過背景的移民提供合法途徑進入美國。

10日在加州邊城聖地牙哥市無證客處理中心，一名女無證客無法進人美境邊籬，流淚眺望。(路透)

拜登10日向媒體表示，政府正在努力有序地展開變革，但這還有待觀察，其間要亂一陣子了。

拜登9日與墨西哥總統歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)通電話，在大約一小時的談話裡，主要討論邊界的無證移民問題。兩國邊界長1951哩，美方要成功控制南部的過境移民計畫，就必須墨方合作。

目前有不少無證移民反而趕在第42條失效前越境，因為有傳言在11日之後會更加困難。美國自實施第42條以來，先後驅逐280萬人次沒有機會獲得庇護的無證移民 。

白宮 發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)強調，政府有一個穩定的流程來處理第42條失效後的事情，會使用一切可用的工具。其中部隊調動是加強南部邊境安全努力的一部分。

國防部發言人萊德(Pat Ryder)准將指出，軍隊主要用於幫助監視和觀察邊境，執法主要仍是海關和邊境保護局人員。他又說，在本月底，將有900名士兵、海軍陸戰隊員和空軍人員抵達南部邊境。

與此同時，白宮將目前的邊境混亂歸咎於共和黨控制的國會眾院。

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)及尚皮耶在10日的聯合記者會上指出，拜登政府正在盡其所能應對邊境混亂情況，但國會卻沒有採取行動。

梅奧卡斯說，目前的情況是國會讓一個破碎、過時的移民制度存在了20多年；尚皮耶指拜登在2021年1月上任時提出移民法案，但國會共和黨人拒絕採取行動。