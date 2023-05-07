查理三世加冕 一后冠的「爭議鑽石」勾起印度人歷史傷痛

光之山鑽石鑲嵌在為英國已故的伊麗莎白太后製作的王冠正面的馬耳他十字中，許多人猜測卡蜜拉會在加冕典禮中戴上鑲有「光之山」的后冠，雖然這顆鑽石最終沒在加冕典禮中出現，但許多印度網友仍不忘要求英國物歸原主。（美聯社）

英國國王查理三世 （King Charles III）昨天舉行加冕典禮，一頂后冠上的105.6克拉「光之山」鑽石，再次勾起印度 人的歷史傷痛。雖然這顆鑽石最終沒在加冕典禮中出現，但許多印度網友仍不忘要求英國物歸原主。

查理三世的加冕典禮於美東時間6日凌晨在英國倫敦西敏寺舉行，此前印度民眾一直關注王后卡蜜拉（Camilla）在國王加冕典禮當天，是否會戴上王太后─伊麗莎白二世之母於1937年封后時曾經戴過的后冠。

這頂后冠挑起印度人敏感神經，因為這頂后冠上鑲有一顆名為「光之山」（Koh-i-Noor）的鑽石，現重約105.6克拉，印度認為這是英國政府在殖民時期強行取走的國寶。

「光之山」據說原重量達191克拉，經英國王室重新切割之後，成為現今的大小；外界估計，「光之山」市值約200億美元。

根據印度文化部的資料，「光之山」是在印度東部城市瑪蘇里帕南（Masulipatnam）的礦區開採而出，輾轉流落到中亞及次印度大陸多個王朝的統治者之手，後為錫克帝國開國君王朗吉特．辛赫（Ranjit Singh）所得。

辛赫於1839年因病駕崩，隨後10年內，錫克帝國二度與英國的戰爭中落敗，1849年簽下「拉合爾最終條約」（Last Treaty of Lahore），其中一條寫道，「光之山」須交給英國女王 。

於是，英屬印度總督達豪西勳爵（Lord Dalhousie）從當時才10歲的錫克君王杜利普．辛赫（Duleep Singh）手中取走了「光之山」，並於1850年7月運抵倫敦，作為東印度公司成立250週年贈予維多利亞女王的禮物。

由於傳說男性佩戴「光之山」將引來災禍，因此「光之山」到了英國之後，一直只由王室中女性成員佩戴。外界根據這項傳統，猜測卡蜜拉會在查理三世加冕典禮中戴上鑲有「光之山」的后冠。

但早在今年2月，白金漢宮（Buckingham Palace）即已宣布卡蜜拉將會戴上另一頂后冠─「瑪麗后冠」（Queen Mary's Crown）。印度坊間猜測，英國希望避開敏感的政治爭議。

印度一直視「光之山」的外流為歷史屈辱，過去曾數度要求英國政府歸還，但未能如願。

觀察人士認為，除非英國王室自願歸還，否則印度很難討回「光之山」，因為它的轉手有國際條約做依據。此外，巴基斯坦、阿富汗和伊朗也聲稱是「光之山」的主人，使得這個歷史糾紛更加複雜。

另方面，印度副總統譚克哈爾（Jagdeep Dhankhar）出席了查理三世的加冕典禮，印度總理莫迪（Narendra Modi）昨晚也在推特發文表示祝賀，並期待印英關係進一步強化。