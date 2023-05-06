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任王儲數十年致力環保 查理三世要當首位「氣候之王」

記者胡玉立／綜合報導
在等待74年後，查理終於從王儲變成國王。（美聯社）
在等待74年後，查理終於從王儲變成國王。（美聯社）

英國國王查理三世(King Charles III)擔任王儲的幾十年中，一再凸顯他自己有「為子孫後代保護地球」的滿腔熱情；專家表示，查理希望在擔任君主期間完成什麼使命，再清楚也不過；他也將成為英國首位「氣候之王」(climate king)。

「有機」出現前 已為後代努力

早在「永續」、「有機」等詞語流行之前，查理三世就已開始他的環保活動；倫敦政治經濟學院格蘭瑟姆研究所政策傳播主任沃德 (Bob Ward) 表示，甚至一開始時，很多英國大眾覺得查理對環保的熱情「很怪異」。

聖地牙哥加州大學創新與公共政策教授、「修復氣候：應對不確定世界的策略」(Fixing the Climate：Strategies for an Uncertain World)一書作者維克多(David Victor)說，有關查理參與環保議題的歷史，其中最有趣的花絮，是他對景觀的推動，尤其是圍繞景觀管理、自然工作土地及建築吸碳作用。

倡建築採舊工法 應用新社區

維克多指出，國王很早就將永續相關討論從只關注工業排放，轉移如何將氣候變化解決方案融入景觀；他1980年購買位於格洛斯特郡的海格羅夫莊園(Highgrove House)，即是他早期致力永續發展的典型範例。

1989年，查理還出書建議英國過去數千年採用的傳統建築和美學方法，在未來得到更多運用；此願景導致英格蘭西南海岸多塞特郡(Dorset)建立3500人口的龐德伯里鎮(Poundbury)實驗計畫社區，預計2025年完工。

「他利用自己的職位在英國、乃至全球提高人們對環保議題的認識，」沃德說：「他可能比許多政客都更早認識到此問題的重要性。」

王室環保意識 傳承威廉王子

沃德指出，環保意識概念其實很有「英國特色」，已故伊麗莎白二世女王對狗和馬的熱愛非常出名，菲利普親王生前是保護野生動物有力代言人，查理三世從父母那裡繼承了對自然保護的熱情，現在也將此熱情傳給了他長子兼繼承人—威廉王子；「查理已在家族中做到了傳承，」沃德說。

查理三世仍是威爾斯親王時，可以直言不諱地表達其環保熱情；成為國王後，可能需要控制自己的熱情。「我認為他會謹慎對待他在公開場合所說的話，」沃德說：「他會知道他能說和應說的話是有限度的。」

維克多說，查理可能會在自己的統領範圍內產生最大影響，尤其英國與美國不同，各大企業都知道自己需要「認真」推動永續發展和實踐；「他已經在推一扇敞開的門了，」維克多說。

但維克多也認為，世界會低估查理和他鼓勵對抗氣候變遷、取得進展的能力；畢竟，「很難去評判一個身在必須保持安靜的機構裡的公眾人物，」他說。

查理三世對環境及氣候議題特別關注，甚至投資一個小鎮完全以環保工法造鎮。（美聯社）
查理三世對環境及氣候議題特別關注，甚至投資一個小鎮完全以環保工法造鎮。（美聯社）

英國 查理三世 威廉

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