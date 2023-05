任王儲數十年致力環保 查理三世要當首位「氣候之王」

在等待74年後,查理終於從王儲變成國王。(美聯社)

英國 國王查理三世 (King Charles III)擔任王儲的幾十年中,一再凸顯他自己有「為子孫後代保護地球」的滿腔熱情;專家表示,查理希望在擔任君主期間完成什麼使命,再清楚也不過;他也將成為英國首位「氣候之王」(climate king)。

「有機」出現前 已為後代努力

早在「永續」、「有機」等詞語流行之前,查理三世就已開始他的環保活動;倫敦政治經濟學院格蘭瑟姆研究所政策傳播主任沃德 (Bob Ward) 表示,甚至一開始時,很多英國大眾覺得查理對環保的熱情「很怪異」。

聖地牙哥加州大學創新與公共政策教授、「修復氣候:應對不確定世界的策略」(Fixing the Climate:Strategies for an Uncertain World)一書作者維克多(David Victor)說,有關查理參與環保議題的歷史,其中最有趣的花絮,是他對景觀的推動,尤其是圍繞景觀管理、自然工作土地及建築吸碳作用。

倡建築採舊工法 應用新社區

維克多指出,國王很早就將永續相關討論從只關注工業排放,轉移如何將氣候變化解決方案融入景觀;他1980年購買位於格洛斯特郡的海格羅夫莊園(Highgrove House),即是他早期致力永續發展的典型範例。

1989年,查理還出書建議英國過去數千年採用的傳統建築和美學方法,在未來得到更多運用;此願景導致英格蘭西南海岸多塞特郡(Dorset)建立3500人口的龐德伯里鎮(Poundbury)實驗計畫社區,預計2025年完工。

「他利用自己的職位在英國、乃至全球提高人們對環保議題的認識,」沃德說:「他可能比許多政客都更早認識到此問題的重要性。」

王室環保意識 傳承威廉 王子

沃德指出,環保意識概念其實很有「英國特色」,已故伊麗莎白二世女王對狗和馬的熱愛非常出名,菲利普親王生前是保護野生動物有力代言人,查理三世從父母那裡繼承了對自然保護的熱情,現在也將此熱情傳給了他長子兼繼承人—威廉王子;「查理已在家族中做到了傳承,」沃德說。

查理三世仍是威爾斯親王時,可以直言不諱地表達其環保熱情;成為國王後,可能需要控制自己的熱情。「我認為他會謹慎對待他在公開場合所說的話,」沃德說:「他會知道他能說和應說的話是有限度的。」

維克多說,查理可能會在自己的統領範圍內產生最大影響,尤其英國與美國不同,各大企業都知道自己需要「認真」推動永續發展和實踐;「他已經在推一扇敞開的門了,」維克多說。