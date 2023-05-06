卡蜜拉將改稱「王后」 老友觀察：她會安靜發光

卡蜜拉（右）曾是英國最不受歡迎的人物，但英國人漸漸接受她，她今天將正式加冕為王后。（ Getty Images）

英國王后卡蜜拉(Queen Consort Camilla)曾被形容為最被英國人討厭的女人；1990年代，她被指責為現在的查理三世 (King Charles III)國王與已故黛安娜王妃(Princess Diana)婚姻破裂的罪魁禍首；而今，查理和卡蜜拉6日加冕禮邀請函中指出，卡蜜拉的頭銜將在加冕典禮後去掉「配偶」(consort)一詞，直接稱為卡蜜拉王后(Queen Camilla)。

談起昔日那段對卡蜜拉來說「非常糟糕的歲月」，卡蜜拉的老友、專欄作家佩特蘿奈拉‧魏雅特(Petronella Wyatt)向哥倫比亞廣播公司(CBS)表示 ，「卡蜜拉被狗仔隊淹沒，他們充滿敵意，翻遍了她的垃圾桶。」

後來，公眾對卡蜜拉的態度發生了變化，查理和卡蜜拉於2005年正式結婚；那是英國王室首次在英格蘭舉行非宗教民事儀式。魏雅特說，嫁入王室不像表面看來那樣光鮮亮麗，「那裡就像一座擁有宮殿、糟糕下水管道和糟糕食物的監獄，大部分時間都非常非常無聊、和不太有趣的人打交道。」

不過，魏雅特也表示，「我認為卡蜜拉會出色地扮演好王后的角色，她不會暴躁難處。她會安靜地發光，並讓查理成為明星。」

卡蜜拉在貴族家庭長大，1970年代首次與查理建立戀情，但後來兩人各自婚嫁。卡蜜拉當時與鮑爾 斯(Andrew Parker Bowles)結婚，並育有兩個孩子。卡蜜拉的兒子湯姆出生於1974年，查理國王既是他的教父又是他的繼父。她的女兒勞拉在1978年出生。據報導，鮑爾斯受邀出席加冕典禮，兩人的孫輩也將參加。

值得一提的是，2022年初，時任英國女王 伊麗莎白二世表示，當查理成為國王時，她「真誠希望，到時候，卡蜜拉將被稱為王后，繼續對英國的忠誠服務」。查理為此還發表聲明說，他和卡蜜拉「深深感受到母親的願望所代表的榮譽」。