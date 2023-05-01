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2024台灣大選最新民調 34%不希望民進黨贏

聯合報系民意調查中心／電話調查報導
2024台灣大選最新民調 (資料來源／聯合報系民意調查中心)
2024台灣大選最新民調 (資料來源／聯合報系民意調查中心)

台灣2024大選，聯合報系最新調查顯示，三成四選民表示最不希望看到民進黨在2024總統大選勝出，比重明顯高於國民黨的一成三和民眾黨的一成四。

藍綠對決 侯郭領先賴 若柯參選 侯郭仍有機會小贏

調查顯示，新北市長侯友宜與鴻海集團創辦人郭台銘代表國民黨參選的支持度相當。在藍綠對決的態勢下，郭、侯均顯著領先民進黨主席賴清德；若是藍綠白三組人馬參選，侯、郭也有機會小贏賴清德

最新民調顯示，新北市長侯友宜（圖）與鴻海集團創辦人郭台銘代表國民黨參選總統的支持...
最新民調顯示，新北市長侯友宜（圖）與鴻海集團創辦人郭台銘代表國民黨參選總統的支持度相當。(本報資料照片)
最新民調顯示，新北市長侯友宜與鴻海集團創辦人郭台銘（圖）代表國民黨參選總統的支持...
最新民調顯示，新北市長侯友宜與鴻海集團創辦人郭台銘（圖）代表國民黨參選總統的支持度相當。(本報資料照片)

民調顯示，希望再次政黨輪替的聲浪不小。其中，國民黨和民眾黨支持者分別有七成六和六成六希望2024能下架民進黨；民進黨支持者則各有三成四及三成七不希望看到國民黨或民眾黨當選。至於中立選民，不希望看到民進黨勝選的比重（二成三）也高於國民黨和民眾黨（都低於一成）。

藍營選民 5成1挺侯出馬 4成支持侯郭配

國民黨總統候選人預計5月出爐，將採徵召方式推派人選。獲徵召呼聲最高的侯友宜與郭台銘，兩人聲勢相當，各獲三成二選民支持國民黨徵召；如果國民黨整合侯友宜和郭台銘，二成六力挺侯郭配，二成七期待郭侯配。

藍營選民中，五成一挺侯代表藍營出馬，高於擁郭的三成三；四成藍營選民支持侯郭配搭配參選，比重也高於郭侯配的三成三。交叉分析發現，40歲以下選民有超過四成支持國民黨徵召郭台銘，是郭占優勢的部分；50歲以上選民則較偏好侯友宜。

柯文哲民調殿後 支持度仍逾2成

這項調查發現，如果下屆總統選舉是藍綠白三方爭霸，藍營不論是徵召侯友宜或郭台銘，目前都以二成九支持率小贏賴清德的二成七，但雙方差距在誤差範圍內，顯示競爭激烈；民眾黨主席柯文哲支持度雖然殿後，但也超過二成；若柯不參選，藍營勝選機會大於綠營。

這次調查於4月23日至24日進行，成功訪問了1143位成年民眾，另有431人拒訪；在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負2.9個百分點以內。調查採用全台住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，調查結果依20歲以上性別、年齡及縣市人口結構進行加權。

國民黨 郭台銘 侯友宜

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