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消費指數同比上漲4.2% 顯示通膨回穩 經濟正放緩

記者胡玉立、張大仁／綜合報導
美國的經濟放緩，但3月的私人企業員工薪資增加，對於聯準會打擊通膨變得更複雜。（美聯社）
美國的經濟放緩，但3月的私人企業員工薪資增加，對於聯準會打擊通膨變得更複雜。（美聯社）

聯邦政府28日公布包括個人消費支出物價指數在內的一系列數據報告，總體概況顯示通貨膨脹沒有去年那麼嚴重，就業市場沒那麼熱，經濟正在放緩，一切正朝政策制定者希望的方向發展；但速度仍不夠快，也不如聯準會(Fed)預期的順利。

與此同時，勞工部同日公布數據顯示，3月私營企業員工薪資同比增長5.1%，與去年12月增長率相同，超出各方對適度放緩的預期。

工資繼續快速上漲，對面臨生活成本不斷上漲的工人來說是好消息，但可能會讓聯準會擔憂；聯準會特別關注工資數據，他們認為，勞動力市場上的職缺遠多於可填補空缺的工人，也因此推高工資，導致通貨膨脹。

Inflation Insights創始人沙瑞夫(Omair Sharif)28日的客戶報告寫道：「若聯準會對5月加息有任何猶豫，目前的工資數據可能促使他們支持至少再加息一次。」

關鍵問題是，之後呢？央行官員3月預測，可能會在下一步行動後停止加息；聯準會主席鮑爾 (Jerome H. Powell) 可能會在央行下周宣布利率後做出解釋；而一切將取決於即將公布的經濟和金融數據。

聯準會過去一年多來一直在加息，努力為經濟降溫，力圖將通膨率降至央行每年2%的目標。紐約時報指出，28日的數據可能會增加政策制定者的信念：一切尚未成功，仍須努力。各方普遍預計，聯準會官員下周開會時仍將升息一碼，到略高於5%；那將是央行連續第十次加息。

商務部28日表示，根據聯準會首選的通膨指標--個人消費支出指數(Personal Consumption Expenditures index)，3月消費者價格較上年同期上漲4.2%；比起去年夏天7%峰值，這是近兩年來通貨膨脹上漲速度最慢的一次，顯示經濟已在放緩。

消費者支出數據持平將使第二季消費成長放緩。它可能反映出美國人越來越厭惡物價上漲，以及美國國會授權的補充營養援助計畫(SNAP)福利到期截止；該計畫意在緩解低收入人群和家庭免受新冠疫情的影響。

SNAP通常被稱為糧食券。商務部人口普查局的研究人員估計，額外福利的結束導致大約3200萬人每月獲得的SNAP支付減少。他們估計，一個月淨收入2000元的四口之家現在每月領取的糧食券減少了600元。

聯準會 央行 通貨膨脹

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