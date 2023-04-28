第1季GDP僅增1.1% 美經濟恐將步入衰退

經濟專家預測，第二季的消費力道將減退，美國的經濟可能要開始進入溫和衰退期。(Getty Images)

美國今年第一季經濟成長放緩，根據商務部27日公布的統計，衡量同期生產所有商品和服務的國內生產總值(GDP)第一季成長率為1.1%，雖仍為正值，但低於經濟學家預期超過2%的成長率；預料在高利率 壓力下，經濟很可能從本季開始逐漸步入衰退。

去年第三、四季經濟成長率分別為3.2%和2.6%，今年第一季成長較前兩季退步；今日美國報(USA Today)報導，年初以來的經濟溫和成長，很可能是今年所能看到的最好情況。

商務部公布第一季經濟數據，雖然民眾用儲蓄撐住了通膨讓第一季經濟成長率微幅增加，但第二季開始就難以樂觀，因為存的錢都花得差不多了。(Getty Images)

多數專家：最快第2季顯現

暖冬帶動消費支出，部份抵消了企業備料庫存減少及房地產市場不振的負面影響，這些動能讓整體經濟稍獲喘息，但多數專家預期，最快第二季就會出現經濟衰退。

商務部報告指出，第一季「國內生產總值」(GDP)經季節因素調整後較去年同期成長1.1%，低於「道瓊」及彭博社(Bloomberg)經濟學家預期的2%。

策略諮詢業者帕特儂-安永(EY – Parthenon)首席經濟學家達科(Gregory Daco)表示，美國即將開始顯現經濟不景氣。

今年第一季經濟差強人意，主要靠消費支出。第一季消費支出成長3.7%，高於去年第四季的1%，歸功於暖冬帶動逛街、外食及其他活動，人們用疫情期間所累積儲蓄 因應高通貨膨脹、利率飆升、銀行倒閉風暴導致的嚴苛借貸標準。

存款快速耗盡 零售規模趨緩

然而，金融顧問業者潘森宏觀經濟(Pantheon Macroeconomics)首席經濟學家謝潑德森(Ian Shepherdson)說，存款快速耗盡。3月間，零售銷售規模明顯趨緩、製造業產量下降、新增就業 人數創2020年12月以來新低。

LPL Financial首席經濟學家羅奇(Jeffrey Roach)也表示：「隨著近幾個月消費者支出疲軟，美國經濟可能處於拐點。」「我們知道消費者1月仍在支出，但自3月以來，隨著消費者對未來變得更加悲觀，支出已經減少。」

富國銀行(Wells Fargo)預計今年下半年及2024年初經濟衰退，本季成長率將放緩；謝潑德森更估計本季經濟衰退開始。

企業投資成長也趨緩，第一季僅成長0.7%，遠低於前一季的4%，而由於利率上升致借貸成本增加、消費需求疲軟，電腦、送貨卡車、工廠機器和其他設備支出下降 7.3%。

升息、預期信貸緊縮也影響

與此同時，成長也受到銀行業問題的打擊，這些問題可能會影響未來的經濟；聯準會(Fed)的升息周期和預期未來信貸緊縮這兩個問題，很可能將讓使經濟在今年下半年陷入衰退。

不過，消費者仍保持韌性，預計將利用過剩的儲蓄和購買力使經濟收縮時間變短且跌幅縮小；就業市場強勁，失業率3.5%預計也將支撐經濟成長。