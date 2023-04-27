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一洲焦點／盧沙野為何未受罰？習澤通話 真意何在？

北韓核武計畫已不可逆轉 美對韓政策也跟著變了

編譯盧炯燊／綜合26日電
白宮以軍禮歡迎來訪的南韓總統尹錫悅。美國雖然不支持南韓發展核武，但派遣美國核潛艦到南韓協防。(美聯社)
白宮以軍禮歡迎來訪的南韓總統尹錫悅。美國雖然不支持南韓發展核武，但派遣美國核潛艦到南韓協防。(美聯社)

紐約時報報導，北韓發展導彈及核武速度之快，使美國及南韓承認已無法準確計算北韓擁核的數字；美國與南韓的歷屆政府的目標是「朝鮮半島完全、可核實、不可逆轉無核化」，然而現在的情況，北韓的核武計畫已不可逆轉，沒有人會再相信讓北韓解除武裝是一個合理的目標，因此美國對南韓的保護政策也隨之改變。

拜登總統與到訪的南韓總統尹錫悅達成協議，美國繼續承諾保護南韓，南韓政府有權要求使用美國核保護，而美國則保留控制對核打擊目標的選擇及執行行動的決定權，這是換取首爾承諾不發展自己的核武。

為了表明美國願意使用其核威懾力來保護南韓，美國一艘導彈核潛艦將高調訪問南韓。

海軍核動力彈道導彈攻擊潛艦「賓夕法尼亞號」。(Getty Images)
海軍核動力彈道導彈攻擊潛艦「賓夕法尼亞號」。(Getty Images)

拜登決定讓核潛艦及戰機定期到南韓，以及擴大聯合軍演，都是增強首爾對華盛頓承諾核保護的信心，但也有南韓官員認為，信心的來源應更取決於華盛頓是否願意冒險進行核戰爭。

與此同時，拜登與尹錫悅也就「延伸威懾」(extended deterrence)決策，展開更詳盡的討論。

北韓外長崔善姬則重申近幾個月來經常說的話，稱北韓作為世界級核大國的地位是不可逆轉的。

儘管很少有專家認為北韓會願意進一步使用核武器，因為後果將是毀滅性的，但美國官員認為，將核武庫作為討價還價籌碼的日子已經一去不復返了。

美國官員認為，北韓對擴大核武庫的新信心，部分原因是與中國的關係發生了變化；中美兩國之前都願意合作控制北韓，中國甚至主持六方(中、美、俄、南韓、北韓及日本)會談來解決核問題，甚至適當時對平壤採取一些制裁措施。

但現在中國歡迎北韓與俄羅斯、伊朗聯合，甚至似乎歡迎北韓定期展開導彈試驗，讓美國及其盟友感到不安。

中國國家主席習近平最近在致北韓領袖金正恩的口信中表示，願在新形勢下加強對中朝關係的戰略引導；分析指出，所謂「戰略引導」不排除北京利用北韓的導彈發射及核試，來抗衡美國。

北韓 南韓 拜登

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