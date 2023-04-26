民調：拜登參選 民主黨人「接受」多於「興奮」

明年總統大選很可能是拜登(右)與川普(左)再戰的續集，也是兩位高齡者之戰，選民雖無奈，但也只能接受。（美聯社）

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)最新民調 顯示，拜登 總統宣布競選連任，民主黨 員反應大多是「接受」(acceptance)，而不是「興奮」(excitement)；路透與市場研究調查機構「易普索」(Ipsos)24日完成的聯合民調則顯示，民主黨登記選民裡有44%覺得拜登不應該尋求連任，共和黨登記選民當中也有34%認為川普不應再參選總統。

有線電視新聞網(CNN)綜合民調(Poll of Polls)顯示，拜登施政滿意度目前僅41%，不滿意度則有56%。施政滿意度只有41%的表現，類似雷根、卡特上台兩年後相同期間的民調成績。

路透與「易普索」為期3天的聯合民調對全美1005名成年人完成調查。約有三分之二受訪者說，沒興趣看到拜登或川普於2024年再次參選。

哥倫比亞廣播公司新聞部與民調機構YouGov聯合進行的最新民調，4月21日至23日之間對全美各地抽樣選定2093名成年人完成調查，統計正負誤差在3.2%以下；民主黨員及傾向支持民主黨的受訪者，55%認為拜登應該參選連任，45%則說拜登不應該尋求連任。

被問到對於拜登在2024年大選爭取連任有何感想時，多選題調查結果顯示，民主黨支持者當中54%覺得「接受」，28%認為「有信心」，27%則說「覺得緊張」，選擇「興奮」的只有22%。

被問到拜登適合角逐連任的理由為何，高達80%民主黨支持者在多選題回答中挑選「擔任總統的施政表現」，「能夠擊敗川普」也獲得83%受訪者支持，「個人特質」選項獲79%支持，「可以打敗絕大多數共和黨候選人」也有75%支持。

民主黨支持者被問到拜登不適合競選連任的原因有哪些時，多選題回答中「年齡」選項獲得86%受訪者認同，「已經是時候該換新人上場」選項也有77%支持，「比較支持其他民主黨人選」有59%受訪者支持，「擔任總統的施政表現」有46%受訪者認同。